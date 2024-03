Martyna wordt detentiebegeleider en welke job hebben de experten in petto voor Sarah en Audric? 

Op donderdag 14 maart maakt Nora Gharib in Blind Gesprongen kennis met Sarah (30, uit Melle). Ondanks haar vijfjarige carrière als etalagiste, worstelt Sarah met een bore-out en de constante strijd tegen de dagelijkse sleur. “Ik heb totaal de verkeerde job. Ik weet al 30 jaar niet wat ik wil doen met mijn leven dus ik heb echt hulp nodig. Het is heel uitputtend om elke dag te rijden naar een plaats waar je niet graag bent en jezelf een nummertje voelt”, klinkt het. In haar vrije tijd geeft Sarah dramalessen aan jongeren en laat ze haar creativiteit los op grafische ontwerpen. “Haar talenten worden onderbenut, als daar niet op wordt ingezet, dan ben je ongelukkig”, klinkt het bij expert Ann De Bisschop. Wat hebben de experts in petto voor Sarah? Het enige wat zij nog moet doen is… ontslag nemen.

Vorige week stond Martyna's (uit Londerzeel) wereld op z'n kop. Nora bracht haar geblinddoekt naar de gevangenis van Dendermonde. Daar ontdekte ze samen met haar nieuwe collega's dat ze aan de slag mocht als detentiebegeleider. Met een bonzend hart, maar boordevol enthousiasme, begint Martyna aan haar intensieve opleiding van drie weken. Tijdens deze training leert ze alles over veiligheid, observeren en hoe ze de cellen moet 'sweepen'. "Je kunt zoveel missen", geeft Martyna toe. “Ik word geconfronteerd met situaties die niet makkelijk zijn en zich kunnen voordoen achter de gevangenismuren”, klinkt het. Hoe bevalt haar eerste werkdag?

Bekijk hier de preview uit de aflevering:

Nora maakte eveneens kennis met Audric (uit Oostrozebeke). Ondanks zijn beperking, houdt hij van actie. Experts Stijn Baert, Ann De Bisschop en Lize Gengler van VDAB brainstormen over uitdagende mogelijkheden. “Misschien moeten we net iets doen met zintuigen en het feit dat hij niet goed kan zien gebruiken als een voordeel”, klinkt het bij Ann. En ook Lize denkt out of the box en zit op de piste van beroepsduiker. Om die opleiding te starten, moet Audric eerst slagen voor een toelatingsproef. De test zal zijn conditie, doorzettingsvermogen en stressbestendigheid op de proef stellen. Slaagt Audric voor deze uitdagende tests?

