Martijn kiest voluit voor de Nederlandse Lisanne, Michiel stuurt Kato huiswaarts

Op zondagavond 12 mei liet de sympathieke melkveeboer Martijn uit Bree eindelijk in zijn hoofd én hart kijken: bij het finale keuzemoment koos hij voluit voor de Nederlandse boerendochter Lisanne, uit Limbricht. “Er is toch één iemand waar ik echt voor wil gaan, waar toch al gevoelens voor zijn. Ik durfde dat nog niet te laten zien omdat ik misschien iemand ga kwetsen en dat wil ik niet, maar als er één meisje overschiet ga ik daar voluit voor gaan en zal dat duidelijk zichtbaar zijn”, biechtte de boer op aan Dina Tersago. Even later bleek dat hij het niet over Chrissy, maar over Lisanne had. Chrissy pinkte een traantje weg, Lisanne bleef sprakeloos achter.

In Geraardsbergen was het al een tijdje gezellig met z’n vieren, reden te meer om de 27-jarige Michiel iemand huiswaarts te laten sturen, want het is wel de bedoeling dat er maar één meisje overblijft. Rune en Anouchka ontsprongen de dans, voor Kato had Michiel minder goed nieuws. “Kato is niet minder leuk, het is een hele toffe dame. Maar bij haar voel ik zo niet de chemie om het zo te zeggen. En dat heb ik bij Rune en Kato iets meer”, verklaarde hij.

