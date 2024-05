Marjolein is de winnaar van Sing Again 

Vier weken lang lieten de VTM-kijkers zich op vrijdagavond verbazen door de strafste kandidaten uit 35 jaar talentenjachten bij VTM. En dat zij hun talent nog niet verleerd zijn, werd keer op keer bewezen met indrukwekkende zangprestaties. Vanavond viel het doek over de nieuwe talentenshow en werd één iemand bekroond tot ultieme winnaar van 35 jaar talentenjachten. Die eer kwam de 17-jarige Marjolein uit Gent te beurt, die in 2016 op 9-jarige leeftijd iedereen met open mond achterliet in Belgium’s Got Talent. De eerste plek haalde ze toen niet, maar nu wel. Marjolein verpletterde iedereen met haar waanzinnige klassieke stem en werd de grote winnaar van Sing Again 2024.

Bekijk de ontknoping hier:

Tijdens de finale was Marjolein helemaal sprakeloos toen haar naam werd uitgeroepen als winnaar. Intussen blikt ze trots terug op haar deelname aan Sing Again én op de onvergetelijke overwinning. “Door mijn mooie herinneringen aan Belgium’s Got Talent was de beslissing om deel te nemen aan Sing Again snel gemaakt”, klinkt het. “Dat ik het programma nu ook gewonnen heb is overdonderend. Ik had dit totaal niet verwacht omdat er zoveel straffe talenten deelnamen. Maar ik ben bijzonder gelukkig. De 10.000 euro zal goed van pas komen voor mijn verdere muzikale ontwikkeling. Mijn grote droom was als kind al om ooit mee te doen aan de Koningin Elisabethwedstrijd. Of een duet opnemen met Helmut Lotti. Mocht hij dit lezen, dan mag hij me bellen (lacht).”

Marjolein vormde in de finale een muzikaal trio met Lola en Dean. Lola werd door de jury rechtstreeks doorgestuurd naar de superfinale, maar Marjolein kon in de song clash rekenen op de stem van het publiek in de studio. Ook zij belandde alsnog in de superfinale en maakte daar grote indruk met de operasong O Mio Babbino Caro. De jury kon haar op geen enkele valse noot betrappen en het publiek in de studio beloonde Marjolein met een staande ovatie én met de ultieme overwinning. Zij werd uitgeroepen tot grote winnaar van Sing Again 2024 en gaat naar huis met 10.000 euro. Marjolein startte recent haar studies aan het Conservatorium van Gent, maar krijgt dankzij Sing Again dus een stevige boost voor een mooie muzikale carrière.

