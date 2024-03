Marianne en Walter openhartig over hun grote pleeggezin in eerste aflevering van Families XXL: “Het loslaten is het moeilijkste”

In 2023 heeft een Vlaams gezin gemiddeld 1,8 inwonende kinderen. In Families XXL kijkt Stephanie Planckaert binnen bij zes gezinnen waar dat aantal… wat hoger ligt. In de eerste aflevering op zaterdag 30 maart brengt ze een bezoek aan het kroostrijke gezin Verlinde in Diksmuide. Mama Nena (31) en papa Kevin (31) zijn de trotse ouders van 6 kinderen en eentje on the way. Terwijl Kevin aan het werk is, krijgt Stephanie van de hoogzwangere Nena een rondleiding doorheen het huis. In de gang botsen ze op de kat, die net bevallen is van een heleboel kittens. “Dat is hier één en al vruchtbaarheid”, grapt Stephanie.

Van Diksmuide gaat het naar Waasmunster. Nadat àlle brooddozen zijn gevuld - goed voor drie broden - en alle 15 kinderen naar school zijn vertrokken, schuift Stephanie mee aan de ontbijttafel bij Marianne (56) en Walter (64). Het koppel heeft vier biologische kinderen en heel wat pleegkinderen. Als pleegouders maken de twee geen enkel onderscheid tussen hun pleegkinderen en hun eigen kinderen. “Ook al komen ze uit een ander gezin, hier is iedereen broer en zus van elkaar. Hoeveel kinderen we al hebben opgevangen? We zijn de tel kwijt”, lacht Marianne. “De voorbije 27 jaar hebben hier zo’n 50 à 60 kinderen een warme thuis gevonden. Sommigen wonen hier drie, vier of vijf jaar en anderen amper veertien dagen. De deur staat hier altijd open. Ooit komt er een dag dat ze weggaan. Je weet dat op voorhand natuurlijk, want eigenlijk ben je interimouder. Dat loslaten is één van de moeilijkste dingen, maar dat telt voor elke ouder.”

Bekijk hier de preview:

In Heist-op-den-Berg wordt de verjaardag van mama Vicky (34) gevierd met een gezinsuitstap naar de Efteling. Met zes zonen is dat meteen een hele onderneming. Na een dubbele controle - “hebben we iedereen mee en heeft iedereen schoenen aan?” - én met papa Rik (36) achter het stuur van hun bestelwagen, is de familie Leys klaar om er een fijne dag van te maken. Al ontstaat er plots paniek in het pretpark wanneer de vijfjarige Lewis spoorloos verdwenen is. Gelukkig houdt ze het hoofd koel en start ze meteen een zoektocht.

