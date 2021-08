Marcelo Ballardin en Pajtim Bajrami strijden voor de perfecte replica van de chocolade zeevruchtenpralines in Snackmasters

Wat gebeurt er wanneer een bekende chef wordt uitgedaagd om in drie dagen tijd een perfecte kopie te maken van een bekende snack? En wat als die topchef daarbij zélf gejureerd wordt door een driekoppige jury van fabrieksmedewerkers? De acht chefs die dit seizoen de uitdaging aangaan in Snackmasters zijn Marcelo Ballardin, Pajtim Bajrami, Loïc Van Impe, Roger van Damme, Sofie Dumont, Seppe Nobels, Dominique Persoone en Dagny Ros Asmundsdottir.

In de eerste aflevering van maandag 30 augustus neemt gevestigde waarde Marcelo Ballardin het op tegen ambitieus keukengeweld Pajtim Bajrami.

Het Braziliaans-Italiaanse natuurtalent en de jonge leeuw met Kosovaarse roots gaan de uitdaging aan om in drie dagen tijd een perfecte replica te maken van de drie verschillende zeevruchten van Guylian. Dat wordt dus werken met chocolade en dat is duidelijk niet naar de zin van Marcelo: “Een zeepaardje met witte en melkchocolade en hazelnootpraliné binnenin, een schelpje en weet ik veel, een kleine hondenstront of zo? Kunnen wij van opdracht veranderen?”.

Bekijk hier de preview:

Wanneer de chefs ontdekken dat ze tegen elkaar staan, herkent Marcelo zijn tegenstander Pajtim niet: “Ik ben blij dat het iemand is die ik niet ken. Dan voel ik mij niet zo schuldig als ik je naar huis stuur.” Maar dan verneemt hij dat de sous-chef van Pajtim bij Callebaut én 2 jaar bij Dominique Persoone heeft gewerkt. “Dus voor ons gaat het niet zo moeilijk zijn, eerlijk gezegd, twee vingers in de neus”, klinkt het strijdvaardig bij Pajtim.

Onder het toeziend oog van Koen Wauters worstelen de chefs met de vulling, de smaak en de vorm. Ondertussen trekt Ruth Beeckmans in de fabriek op onderzoek uit om te ontdekken hoe deze klassieker écht gemaakt wordt. Een jury van fabrieksmedewerkers beslist welke chef de beste replica van de Guylian zeevruchten heeft gemaakt en naar de halve finale gaat.

Korte bio

Marcelo Ballardin is een natuurtalent met Braziliaans-Italiaanse roots. Hij ging aan de slag bij ‘Hertog Jan’ in Brugge en vervolgens bij ‘Pure C’ van Sergio Herman in Cadzand. In 2014 opende Marcelo zijn eigen restaurant ‘OAK’ in Gent. Drie jaar later kreeg hij zijn eerste Michelinster en scoorde hij 16/20 in de gids van Gault&Millau. In september 2018 opende hij een tweede restaurant ‘Door 73’ op een boogscheut van ‘Oak’. Vorig jaar was Marcelo samen met Sergio Herman jurylid in het VTM-programma Mijn Keuken Mijn Restaurant.

Pajtim Bajrami is een jonge leeuw met Kosovaarse roots. Hij behaalde bij restaurant ‘De Stadt van Luijck’ in Sint-Truiden een indrukwekkende 16/20 bij Gault&Millau maar sloeg recentelijk zijn vleugels uit en is nu chef van het gastronomisch restaurant ‘Château de Mirwart’ in Saint-Hubert, samen met zijn sous-chef Willem Sels. Vlaanderen leerde hem als temperamentvolle chef kennen in de docureeks Ja, Chef!.

Snackmasters at Home

Meteen na de aflevering maakt Loïc Van Impe thuis-versies van de snacks in de VTM GO Exclusive Snackmasters at Home. Het worden leuke, korte recepten die voor iedereen haalbaar zijn. De afleveringen van Snackmasters at Home zijn meteen na elke aflevering van Snackmasters te bekijken op VTM GO.

De afleveringen van Snackmasters zijn ook te (her)bekijken op VTM GO .