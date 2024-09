Manou Kersting is de tweede bad guy in Familie

Na de comeback van opperschurk Bert Van den Bossche aka Joris Nuyens (vertolkt door Jan Sobrie) wordt de suspense in Familie vanaf vrijdag 13 september stevig opgedreven. Die dag maakt immers een tweede bad guy zijn opwachting in de reeks: Paul Dujardin. Het personage wordt vertolkt door rasacteur Manou Kersting en zal de gemoederen de komende weken nog stevig doen verhitten in Familie. Paul zou het leven van Joris namelijk weleens bijzonder zuur kunnen maken...

Manou Kersting: “Paul Dujardin is een gevaarlijke crimineel die heel goed onder de radar kan blijven. Hij weet goed onwetenden te charmeren om ze zo voor zich te winnen en om ze vervolgens te gebruiken om zijn doel te bereiken. Het is een hele uitdaging om in de daily Familie gevaar te vertegenwoordigen. Voor mij een fijn avontuur.”

Paul Dujardin maakt vrijdag zijn intrede in Familie en richt zijn pijlen meteen op Joris. Paul is namelijk de huurmoordenaar die in opdracht van Joris een aanslag pleegde op Bart Van den Bossche (Chris Van Tongelen) in Dubai. Een aanslag die mislukte en waar Joris nadien de stekker uittrok. Maar dat is buiten Paul gerekend, die hier is om zijn geld op te eisen. Zijn komst dreigt Joris nog meer stokken in de wielen te steken en zet de twee bad guys lijnrecht tegenover elkaar. Want zolang Paul zijn geld niet heeft, is hij een groot gevaar voor Joris…

