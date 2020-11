Man loopt ernstige brandwonden op door vergeten pot op het vuur

Afgelopen maandag kregen 613.000 kijkers - goed voor een marktaandeel van 29.2% op VVA 18-54 (live+uitgesteld) - een kijk achter de schermen van de spoeddienst van ZNA Stuivenberg. Op maandag 16 november om 21.55 blijkt dat gevaar in een klein hoekje schuilt of in dit geval ‘in een klein pannetje’. De MUG rukt uit voor de 23-jarige Mats die ernstige brandwonden opliep nadat een pot met vet vuur vatte. “Je weet dat de brandweer en politie daar zullen zijn en dat veel mensen op straat zullen komen, want iedereen zit thuis door corona. Het is de kunst om zo rustig mogelijk te blijven”, vertelt spoedverpleegkundige Peter. Mats wordt naar het brandwondencentrum van Stuivenberg gebracht. Zijn vriendin is blij dat ze hem nog even mag zien, want bezoek is door de coronamaatregelen van dat moment beperkt.

Spoedverpleegkundige Vicky en ambulancier Macario worden opgeroepen voor een man die in een smal keldergat is gevallen. Ze proberen zijn been in de kleine ruimte zo goed mogelijk te spalken. “We hadden 50 cm op 50 cm plaats om te werken en het was daar heel erg donker. Die man had veel pijn dus we moesten tegen de klok werken om hem uit die put te krijgen”, vertelt Vicky. Met hulp van de brandweer wordt de man uit zijn hachelijke situatie bevrijd. Een operatie kan echter niet worden vermeden en ook bij hem is te merken hoe de bezoekmaatregelen omwille van corona op de patiënt en zijn familie inhakken.

De MUG moet uitrijden naar de haven. De voet van een man zit geplet tussen een heftruck en de muur. Het team moet snel werken om de gebroken teen van de patiënt te kunnen redden. “Van alle tenen die we hebben, hebben we maar één teen echt nodig en dat is de grote teen. Het heeft een grote impact op je leven als je die teen verliest en ik vreesde het ergste”, vertelt anesthesist Kevin. Kunnen ze een amputatie vermijden?

De afleveringen van De MUG zijn ook te (her)bekijken op VTM GO.

