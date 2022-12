Maksim Stojanac wint BV Darts verrassend maar overtuigend na finale vol plot twists

De BV Dartspijlen zijn gegooid en die vielen verrassend, maar overtuigend, in het voordeel van Maksim ‘Mad Maks’ Stojanac. In de grote finale van BV Darts hakte hij zonet de gedoodverfde favoriet Hans van Alphen, die in de halve finale korte metten maakte met Tourist LeMC, genadeloos in de pan. Met een 3-0 overwinning schrijft Maksim de BV Dartstitel met een dikke stift achter zijn naam en mag hij de felbegeerde wisselbeker, uitgereikt door Andy Peelman, mee naar huis nemen.

Eerder op de avond schotelde Maksim de kijkers al een thriller van jewelste voor. In een bloedstollende halve finale stond zijn tegenstander Francesco Planckaert met 2-0 voorsprong met één been in de finale. Maar met een knap staaltje topdarts wist een ontketende ‘Mad Maks’ het tij volledig te keren en gelijk te spelen. Tijdens een zenuwslopende beslissende leg zaten de uitzinnige supporters op het puntje van hun stoel, maar uiteindelijk trok een verschroeiende Maksim aan het langste eind om daarna dus ook overtuigend de finale te winnen. Nochtans heeft de nieuwe BV Dartskampioen een hobbelig parcours achter de rug. Zo veroverde hij maar met de hakken over de sloot een plaats in de halve finale.

“Ik zou kunnen zeggen dat ik de beste darter ben, maar dat is eigenlijk niet waar. Al heb ik nu wel heel goed gespeeld en vond ik vlotjes de triples. Dus ik ben super blij! Voor de finale heeft Tourist me achter de schermen gezegd dat ik de beker naar Antwerpen moest halen, dus dat heb ik gedaan!”, aldus een uitzinnige Maksim.

Bekijk hier hoe Maksim Stojanac zich tot de winnaar van BV Darts kroonde:

Vanaf volgende week, donderdag 15 december, vormt het Wereldkampioenschap Darts het orgelpunt van een najaar waarin BV Darts en een reeks aan toptoernooien - zoals het Belgian Darts Open, het EK Darts en de Players Championship Finals - de harten van dartliefhebbers sneller deden kloppen. We have darts in our hearts!

