Makelaar Steve kan best wel relativeren: “150.000 euro meer of minder, dat zijn uiteindelijk maar 2 Teslawagens, hé?”

Op maandag 15 februari om 21.40 zoekt makelaar Steve in Costa Belgica bij VTM 2 een woning voor koppel Nicole en Freddy uit het West-Vlaamse Wingene. Zij willen graag emigreren naar Spanje en kunnen €600.000 aan hun droomwoning spenderen. De eerste woning die ze bezoeken, heeft alles… of toch bijna: een perfect zicht, een perfect zwembad, een perfecte indeling maar: “Ze zitten hier gewoon op mijn terras te kijken vanuit al die appartementen”. En die inkijk zint Nicole duidelijk niet.

Steve neemt het koppel vervolgens mee naar een nieuwbouwvilla met een oppervlakte van 200m², 3 slaapkamers, 3 badkamers, een privé zwembad en… een stevig prijskaartje van €1.120.000, een pak hoger dan de €600.000 die Nicole en Freddy in gedachten hadden. Maar makelaar Steve heeft een plan voor Freddy en Nicole. Dezelfde woning, maar iets kleiner in oppervlakte én in prijs: €750.000. Dat is nog steeds boven het budget van het koppel, maar ach: “150.000 meer of minder, dat zijn uiteindelijk maar twee Teslawagens, hé?”, relativeert makelaar Steve.

Drukke dag ook voor makelaars Sabine en Danny van Sunny Home Spain in La Nucía. Klanten Alice en Steven uit Gent zijn op zoek naar een appartement van maximum €300.000. Sabine en Danny nemen het koppel mee naar een nieuwbouwappartement met een oppervlakte van 100m², 3 slaapkamers en 2 badkamers. Bij het betreden van het appartement is het enthousiasme alvast heel groot bij de potentiële kopers. En dan stelt Danny hen voor om zelf even naar de benedenverdieping te gaan want daar is nog een super verrassing. Het koppel ontdekt er een tweede mini-appartement en is zwaar onder de indruk: “Amai! Wauw! Dàt is pas een verrassing! Dat is de max! Dit is echt dé verassing van de verrassing!”. Een lawine aan superlatieven, maar zullen ze ook toehappen?

De afleveringen van Costa Belgica zijn ook te (her)bekijken op VTM GO .