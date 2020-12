‘Make 2020 Great Again’: Frances Lefebure roept Vlaanderen op om een kerstcadeau te schenken aan kinderen in armoede

Kinderstad Mechelen ontwaakte afgelopen maandag 7 december met een gigantisch cadeau op de Grote Markt. Toevallige voorbijgangers die hun kans waagden om het cadeau te winnen, werden geconfronteerd met een lege doos en een pakkende boodschap: maar liefst 1 kind op 5 in België leeft in armoede. Dat was het startschot van de actie ‘Make 2020 Great Again’, waarin Frances Lefebure, haar team van Make Belgium Great Again en het Kinderarmoedefonds dit eindejaar aangrijpen om het thema kinderarmoede extra onder de aandacht te brengen. Samen met ‘superverspreiders’ An Lemmens, Ann Van Elsen en Gloria Boateng roepen ze heel Vlaanderen op om een kerstcadeau te schenken via www.makebelgiumgreatagain.be . Het resultaat van deze actie is te zien in een speciale aflevering op dinsdag 29 december om 20u40 bij VTM.

Frances Lefebure: “Ik wil dit eindejaar op een warme manier afsluiten en hoop dat we het thema armoede de nodige aandacht kunnen geven met deze special volgens het gekende Make Belgium Great Again-principe. Het allerbelangrijkste is dat we over dit thema praten en het beter proberen te begrijpen. Armoede gaat namelijk veel verder dan enkel het ‘financiële’. Laat ons tijdens deze eindejaarsperiode een ‘positief virus’ de wereld insturen en zoveel mogelijk cadeautjes inzamelen voor kinderen in armoede.”

Frances krijgt hulp van ‘superverspreiders’ An Lemmens, Ann Van Elsen & Gloria Boateng

Om de komende weken dus extra veel aandacht te kunnen besteden aan het thema, krijgt Frances hulp van VTM-presentatrice An Lemmens, radiopresentatrice bij Joe Ann Van Elsen en TikTokster Gloria Boateng. Voor An Lemmens, mama van dochtertje Zappa-Rosa, is kinderarmoede een topic dat haar al langer bezighoudt: “Ik vind het noodzakelijk om hier met z’n allen op een juiste manier mee om te gaan. Want net doordat we soms niet weten hoe we best reageren, ontwijken we soms moeilijke situaties en topics. Het is heel belangrijk dat we dit bespreekbaar maken en vooral dat we mensen die in deze situatie zitten het signaal geven dat ze erbij horen en ze niet beschaamd moeten zijn om hun situatie.”

Experten geven advies en maken taboe rond kinderarmoede mee bespreekbaar

Welke gevolgen heeft kinderarmoede? Hoe pak je het aan als je een kind wil uitnodigen op een verjaardagsfeestje dat het thuis niet zo breed heeft? Is het stigmatiserend om te zeggen dat ze geen cadeautje moeten meebrengen? Om een antwoord te geven op deze en vele andere vragen rond (kinder)armoede krijgt Make Belgium Great Again ook steun van organisaties als iedereenverdientvakantie.be en verschillende experten als Wim Van Lancker - Professor sociale Wetenschappen aan de KU Leuven-, kinder- en jeugdpsychiater Peter Adriaenssens en Noël Slangen, voorzitter van het Kinderarmoedefonds.

Koop een cadeau, schenk deze kinderen een pak van uw hart én Make Belgium Great Again!

Frances en haar 3 superverspreiders geven het goede voorbeeld en sporen Vlaanderen de komende dagen en weken aan om zoveel mogelijk cadeautjes te kopen voor een kind in armoede. Wie een kerstcadeau wil schenken, kan dat doen door te surfen naar www.makebelgiumgreatagain.be . Daar kan je cadeau’s kopen ter waarde van €10, €25 en €40. Een cadeau van €40 is trouwens voor 60% fiscaal aftrekbaar. Bovendien kan je kiezen binnen welke categorie je een cadeautje wil kopen: babyspeelgoed, sportgerief, uitstapjes, boeken of speelgoed. Samen met het Kinderarmoedefonds zorgt Make Belgium Great Again dat deze cadeautjes bij de juiste kinderen (0-18 jaar) terechtkomen. Bovendien mag elk kind zijn cadeau zelf kiezen, zodat iedereen krijgt wat hij of zij écht wil.