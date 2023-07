Mabel krijgt onverwacht nieuws over vrijgezel Hans in B&B Zoekt Lief 

Romantiek, spanning en onverwachte wendingen zijn de ingrediënten voor een nieuwe week van B&B Zoekt Lief. Vorige week nam Mabel een moeilijke beslissing door vrijgezel Marc naar huis te sturen, maar al snel kreeg ze spijt van haar keuze. Veel tijd om hierover te treuren krijgt ze niet, want elektricien Wim komt de spanning flink opdrijven. Mabel is meteen onder de indruk van Wims persoonlijkheid en uitstraling, maar onverwacht nieuws over Hans brengt haar volledig van slag… "Er is deze ochtend iets met Hans gebeurd. Hij voelde zich niet goed in zijn hotelkamer. Hij had steken in zijn borstkas en er is een ambulance langsgekomen. Ze hebben hem nu naar het ziekenhuis gebracht", klinkt het. Wat betekent dit voor hun toekomst samen?

In Turkije worden de emoties tussen Sandra en Danny tot het uiterste gedreven. Een lief gebaar van Danny tijdens het klussen wordt niet begrepen door Sandra, wat tot een confrontatie leidt en de rebel in Danny naar boven haalt. "Wanneer is het goed voor jou, Sandra? Flirt maar wat voort met Guy", klinkt het bitsig. In Spanje neemt Wim zijn drie vrijgezellen mee op een mysterieuze verrassingsdate. Later die dag heeft hij een openhartig gesprek met Kelly over hun gevoelens. Ondertussen zorgt een nieuwe vrijgezel voor opschudding in het paradijs van Nele in Brazilië, en ook bij Alicia en Niels wordt de romantiek verstoord door de komst van een andere kandidaat. "We zaten net gezellig samen met een wijntje, maar er kwam een nieuwe kandidaat aan en ik mocht mijn wijntje alleen opdrinken," lacht Niels.

