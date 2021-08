Maarten Cop maakt opwachting in Familie als nieuwe Jelle Van den Bossche

Het nieuwe Familie-seizoen schoot begin deze week uit de startblokken met veel spanning en drama. Nu maandag, 30 augustus om 20u00 bij VTM, staat de kijker alweer een nieuwe verrassing te wachten. Twee jaar nadat het personage Jelle Van den Bossche samen met zijn toenmalige vriendin Inez naar Dubai vertrok, duikt hij vanaf maandag terug op in Familie. Dit keer wordt de rol gespeeld door een gloednieuw gezicht: Maarten Cop. Maarten is een jong acteertalent uit Kapellen dat eerder al meespeelde in jeugdreeksen zoals wtFOCK en Hoodie, waar hij de hoofdrol vertolkte.

Maarten Cop: “Jelle heeft heel lang in Dubai gewoond samen met zijn vader Bart. Hij wil aan zijn hogere studies IT beginnen en besluit daarom terug te keren naar België. Feesten met vrienden en volop van het (studenten)leven genieten met alles erop en eraan: dat is wat hij wil doen. Al zal zijn zus Hanne, bij wie hij zijn intrek neemt, een oogje in het zeil moeten houden.”

Jelle maakt nu maandag 30 augustus zijn comeback in Familie als een vrijgevochten student die van het leven wil profiteren. Peter (Gunther Levi) kijkt alvast uit naar zijn terugkeer en plant samen met Marie-Rose (Martine Jonckheere) een welkomstdiner. Tijdens het diner merkt Jelle dat er thuis wel één en ander veranderd is. Jelle trekt in bij zijn zus Hanne (Margot Hallemans) en Quinten (Maxime De Winne). Hij scoort meteen punten bij Hanne met een cadeau voor de kleinste huisgenoot, Gaston. De komst van Jelle maakt het voor Quinten daarentegen niet altijd even gemakkelijk…

De afleveringen van Familie zijn ook te (her)bekijken op VTM GO .

