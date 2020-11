Luk Alloo verbijsterd over wetgeving rond maximum toegelaten massa: “Dat krijg je toch niet verkocht aan de mobilist?”

Agenten Francis en Yves controleren morgen, donderdag 26 november om 21.45 bij VTM, in Alloo bij de Wegpolitie een bestelwagen met aanhangwagen die aan het inhalen was. “Of hij dat mag, hangt af van de maximum toegelaten massa van elk voertuig. Dat wordt samengeteld. Als het meer is dan 3500 kilogram, mag het niet”, legt Francis uit. Luk probeert de wetgeving te begrijpen: “Dat krijg je toch niet verkocht aan de mobilist?”, reageert hij na de uitleg van Francis. Tijdens de controle ontdekken de agenten ook dat de keuring van de aanhangwagen al tien jaar vervallen is. De vorige aflevering van Alloo bij de Wegpolitie dikte ondertussen aan tot gemiddeld 735.000 kijkers, goed voor 32.3% marktaandeel (VVA 18-54, live+uitgesteld).

Verdovende middelen gebruiken achter het stuur, het gebeurt. Zo testen agenten Gino en Dimitri een bestuurder op het gebruik van cannabis. “Hij gaf al toe dat hij recentelijk cannabis heeft gebruikt”, vertelt Dimitri. De agenten tonen het verloop van de test en de resultaten aan Luk en de kijkers. De bestuurder test positief op THC, dus mag hij niet verder rijden. Gino neemt daarom plaats aan de bestuurderszijde van het voertuig om naar de eenheid in Antwerpen te gaan, waar iemand de chauffeur en zijn wagen kan komen ophalen.

Met het anonieme politievoertuig zetten agenten Yann en Yves een bus aan de kant, die van Londen naar Duitsland reist, voor een routinecontrole. “Het aantal passagiers is niet ingevuld op de papieren, wat wel belangrijk is. Om een voorbeeld te geven: een paar jaar geleden was er een bus van een brug afgereden en er waren slachtoffers. Dan willen wij wel weten hoeveel mensen we moeten terugvinden”, vertelt Yann. De boete voor de bestuurder van de bus bedraagt 55 euro.

