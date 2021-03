Luk Alloo schetst straffe levensverhalen over psychische trauma’s in eerste ‘Alloo’

Ritchie

Luk Alloo portretteert in het nieuwe ‘Alloo’ bij VTM sterke mensen met een beklijvend en apart verhaal dat hun leven heeft bepaald. Ondanks de tegenslagen staan ze sterk in het leven, vaak met verbazend veel humor en zelfrelativering. Elke aflevering van ‘Alloo’ draait wekelijks om een andere thematiek. Morgen, woensdag 3 maart om 21.50, is dat ‘psychische trauma’s’.

Luk ontmoet in de eerste aflevering Ritchie, Geert en Stefanie. Ritchie werd als kind seksueel misbruikt, Geert was als kind niet gewenst en Stefanie leeft al van kinds af aan met hypersensitiviteit en een bipolaire stoornis. Al die nare ervaringen hakken er tot op de dag van vandaag nog steeds in.

Luk Alloo: “Niet iedereen kent een zorgeloos bestaan en niet alles gaat over rozen. Sommige mensen blijven heel hun leven afrekenen met traumatische gebeurtenissen. Je hebt soms geluk nodig om gelukkig te worden. Dit programma heeft mij het meest ontroerd, omdat de mensen allemaal, hoe moeilijk hun thematiek ook is, in hun hart laten kijken en mij in vertrouwen nemen. De verhalen van de getuigen zijn heftig, maar het is een realiteit en die moeten we niet schuwen.”

Ritchie werd als kind seksueel misbruikt en wilde daardoor enkele keren uit het leven stappen. “Ik was angstig en wilde de pijn niet meer voelen”, aldus Ritchie. Zelfs na zijn huwelijk en de geboorte van twee kinderen bleven de psychische trauma’s, die veroorzaakt werden door het veelvuldig misbruik, doorwegen. “Als mijn zoontje na school thuis kwam met blauwe plekken of kneuzingen, werd het me te veel. Ik dacht dat mijn kinderen ook seksueel misbruikt werden. Mijn eigen trauma’s kwamen telkens weer boven. Dat was niet uit te houden. Daarom heb ik mij negen maanden laten opnemen in een psychiatrische instelling.”

Ook Stefanie had zich haar leven anders voorgesteld. Ze is vaker niet dan wel naar school gegaan. “Toen ik drie jaar was, constateerde men hypersensitiviteit bij mij. Later kreeg ik zware migraine en op mijn twaalfde stelde men bipolariteit vast. De dokters schreven antidepressiva voor. Het is vermoeiend om met al die aandoeningen te leven”, vertelt Stefanie.

Stefanie wordt levenslang gegijzeld door haar ziektes. “De dagelijkse pijn was, is en blijft ondraaglijk. Ik denk elke dag aan de dood. Maar ik trek mij nu op aan de goede momenten, aan de medicatie en aan mijn drie kinderen. Door hen is het geen optie meer om uit het leven te stappen.”

