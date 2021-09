Luk Alloo gaat voor het eerst helemaal live: “What you see is what you get”

Waar duikt Luk Alloo op en welke indringende verhalen kan hij daar rapen? Dat komen kijkers vanaf morgen, 9 september om 21u45 bij VTM, te weten in het gloednieuwe programma Alloo Live. De bekendste reportagemaker van Vlaanderen trekt er elke donderdagavond op uit om live reportages te maken vanuit een willekeurige straat in Vlaanderen. Luk gaat op pad zonder voorbereiding en laat zich in alle vrijheid volledig leiden door het toeval. Zo zal hij willekeurig aanbellen bij mensen thuis, gaat hij in gesprek met toevallige voorbijgangers of slaat hij een praatje met wildvreemden in de kroeg of supermarkt. Extra spannend is dat alles live gebeurt, op het moment zélf en rechtstreeks te volgen bij VTM. Een unicum in Vlaanderen. Schuilt er achter elke deur écht een verhaal?

Luk Alloo: “Van dit programma droom ik al 20 jaar. Technisch hebben we alles uitgetest en het kan nu eindelijk. Waar we vroeger filmden, monteerden en de beelden pas na enkele maanden werden uitgezonden, doe ik nu alles live. What you see is what you get. Vlaanderen zal nu écht weten waar ik elke donderdagavond uithang.”

Bekijk hier de trailer van Alloo Live:

Niet voor publicatie :

De foto's uit het persbericht kan je downloaden via communicatie.vtm.be .

Uitgebreid fotomateriaal vind je op foto.dpgmedia.be .

Bovenstaande video is over te nemen via deze embedcode: <div style='padding-top: 56.25%; position: relative; height: 0; width: 100%;'><iframe allowfullscreen='' class='mc-embed' height='100%' mozallowfullscreen='' src='https://mychannels.video/embed/247716?automute=true&autoplay=true&pip=false&single_play=true&sticky=false' style='border: 0; position: absolute; left:0; top: 0; overflow:hidden;' webkitallowfullscreen='' width='100%'></iframe></div>