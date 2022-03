Luk Alloo blikt samen met Benjamin uit ‘Alloo in de Buitenlandse Gevangenis’ terug op zijn heftig verleden

Trouwe VTM-kijkers herinneren zich vast nog Benjamin uit ‘Alloo in de Buitenlandse Gevangenis’. De jongeman zat in 2015 in Bolivië vast voor cocaïnehandel. In de eerste aflevering van ‘Alloo en tot ziens’, nu donderdag 3 maart om 21u40 bij VTM, gaat Luk Alloo op bezoek bij Benjamin en andere spraakmakende personen uit zijn voorbije reeksen. Hoe gaat het met hen? Heeft hun aangrijpende en heftige verleden sporen nagelaten? Of leiden zij momenteel een totaal nieuw leven? Benjamin alvast wel. Hij woont in België en schreef een boek over zijn turbulente leven. Zijn tijd in de Boliviaanse gevangenis ziet hij niet als verloren: “Het heeft me gevormd tot wie ik nu ben.”

Bekijk hier de preview:

Ook Tony is een oude bekende van Luk Alloo. In 2016 verbleef hij nog in de psychiatrie en vond hij het leven zinloos. Anno 2022 woont hij in een mooie woning vol antieke trouvailles, maar is hij nu gelukkig? Hoe gaat het met nachtraaf Mark, die in 2017 nog stripper was? Neemt Michel, die 4 jaar geleden aan de antidepressiva moest omdat zijn Braziliaanse vrouw niet mocht overkomen, nog steeds medicatie? Heeft Piet, die in 2019 tegen zijn 200ste boete aanliep op de ring van Antwerpen, zijn leven gebeterd? Dat ontdekken de kijkers vanaf donderdag 3 maart in de gloednieuwe VTM-reeks ‘Alloo en tot ziens’.

‘Alloo en tot ziens’, donderdag 3 maart om 21u40 bij VTM en ook op VTM GO .

