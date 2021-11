Luc Appermont en Bart Kaël concurreren met elkaar in 'Eenmaal Andermaal'

In de aflevering van woensdag 24 november om 20u40 bij VTM rijden Jacques Vermeire en Axel Daeseleire naar het hart van de hoofdstad, naar de Marollenwijk. Onderweg pikt Jacques Luc Appermont op, Bart Kaëll stapt in bij Axel. Brussel heeft verschillende rommelmarkten maar die aan het Vossenplein is de bekendste. Het is daar dat de zoektocht naar drie goedkope, verborgen parels start met een budget van 750 euro voor elk duo.

Maar alvorens het koppel van elkaar gescheiden wordt, geeft Luc nog snel een boodschap door aan Bart: “Voor ons privé: als je een grote spiegel met een voet ziet voor in onze hal: kopen, hé?”

Luc en Jacques hebben op het Vossenplein een art deco cache pot en een kleine aquarel gekocht. Nu gaan ze in de gespecialiseerde winkels in de straten van de Marollen verder op schattenjacht. Bart en Axel hebben inmiddels twee Delftse borden en een Afrikaans (vruchtbaarheids)beeldje op de kop kunnen tikken. De twee duo’s moeten elk nog één fantastisch object vinden.

Het toeval wil dat ze tegelijkertijd in dezelfde antiekwinkel tegen elkaar aanlopen. En… er staat een grote spiegel te pronken, helemaal naar de zin van Luc.

Bekijk hier de preview:

Axel en Bart nemen een groot risico met een uitgave van 650 euro voor een indrukwekkende opgezette kop van een koedoe. Na een kleine restauratie worden de zes objecten van de twee duo’s aan de hoogste bieder geveild bij het Gentse veilinghuis Loeckx. Voor Jacques en Luc, en Axel en Bart wordt het nagelbijten. Wiens voorwerpen halen de grootste winst op?

Eenmaal Andermaal op woensdag 24 november om 20u40 bij VTM en ook op VTM GO .