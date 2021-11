‘Lost Without You’ van Regi & Pauline is de song voor Rode Neuzen Dag 2021

Na het aangrijpende Vechter met Camille vorig jaar, verrast Regi in de nieuwe editie van de Liefde voor Muziek Special voor Rode Neuzen Dag met een epische versie van Lost Without You, de wereldhit van Freya Ridings. Het nummer wordt dé song van Rode Neuzen Dag 2021. Ook nu weer is de keuze van een nieuw toptalent de juiste gebleken: Regi Academy winnares Pauline overtreft de stoutste verwachtingen met deze aangrijpende cover.

De Liefde voor Muziek Special voor Rode Neuzen Dag wordt op 26 november om 20u40 uitgezonden op VTM. Deze Special staat volledig in het teken van zeven veerkrachtige jongeren. Elk van hen koos een nummer voor een leerkracht die voor haar/hem veel heeft betekend.

De inspiratie voor de keuze van het Rode Neuzen Dag nummer van dit jaar ontstond bij het persoonlijke verhaal van de 16-jarige Brent en zijn dankbaarheid voor zijn leerkracht wiskunde, Francine. Zij koos er immers voor om – net zoals vele andere Vlaamse leerkrachten – de nodige aandacht te geven aan studenten die het nodig hadden, zoals Brent. Brent was zeer perfectionistisch waardoor hij veel druk bij zichzelf legde. Dit zorgde o.a. voor paniekaanvallen in de les en tijdens de examens. Hij had een zeer laag zelfbeeld en werd in het middelbaar geconfronteerd met het feit dat jongeren heel hard kunnen zijn. Brent nam dit erg persoonlijk op en probeerde toen zo weinig mogelijk in de belangstelling te staan, hij wou als het ware onzichtbaar zijn. De camera aanzetten tijdens de online lessen was heel confronterend: hij vond zichzelf lelijk en is hierdoor minder beginnen eten waardoor hij een eetstoornis ontwikkelde. Hij waarschuwt andere jongeren dat eens je een eetstoornis hebt, het heel moeilijk is om er vanaf te raken. Tot vandaag draagt hij dit nog steeds met zich mee. Zijn leerkracht Francine stond er op de juiste momenten, deed samen met Brent ademhalingsoefeningen tijdens angstaanvallen en gaf hem ook de raad om professionele hulp te zoeken. Wanneer hij het moeilijk had, betekende Lost Without You heel veel voor Brent, het was een uitlaatklep en gaf hem het warme gevoel dat hij er niet alleen voor stond. Zonder de steun van familie, vrienden én zijn leerkracht Francine was hij er waarschijnlijk nooit bovenop geraakt. Vandaag wil hij graag bewijzen dat er met veel tijd en geduld altijd weer licht aan het einde van de tunnel is. “Alles komt uiteindelijk toch goed!” voegt hij er lachend aan toe.

Regi licht de keuze van het nummer toe: “Heel fier dat we iets moois hebben mogen maken voor Brent en zijn leerkracht Francine. Brent zou ook effectief ‘lost’ geweest zijn, moest Francine niet de extra tijd in hem hebben gestoken gedurende de moeilijke online-les periode. Ik hoop dat dit nummer veel mensen een hart onder de riem kan steken, en vaak zal gebruikt worden om iemand muzikaal in de bloemetjes te zetten”.

Lost Without You, een ijzersterke song met een boodschap die helemaal past in het thema van Rode Neuzen Dag 2021: leerkrachten een extra duwtje in de rug geven en hen daarbij ondersteunen zodat zij nog meer een sidekick kunnen zijn voor hun leerlingen, kan je nu al ervaren via deze link:

Regi & Pauline brengen Lost Without You ook live bij de start van Rode Neuzen Dag On Tour op zaterdag 20 november in Roeselare. Meer info op rodeneuzendagontour.be .

Rode Neuzen Dag is een initiatief van VTM, HLN, Qmusic en Belfius.