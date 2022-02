Loïc Van Impe, Walter Damen en Jamie-Lee Six worden door Staf Coppens aangeduid als De Verraders

De spanning steeg naar een hoog niveau toen Staf Coppens maandagavond rond de ‘ronde tafel’ stapte in De Verraders. Daaraan zat de groep van 18 bekende Vlamingen klaar om te ontdekken of ze het psychologische spel als verrader of als bondgenoot zouden spelen. Drie deelnemers kregen van Staf een tikje op de schouders. Een tikje dat het spel voor hen totaal zou veranderen. Die drie waren televisiekok Loïc Van Impe, strafpleiter Walter Damen en influencer Jamie-Lee Six. Zij spelen het spel verder als verraders en moeten dit zo lang mogelijk geheim zien te houden voor de bondgenoten.

Bekijk hier het moment waarop de drie verraders worden aangeduid door Staf:

Verraders Loïc, Walter en Jamie-Lee zullen de komende weken elke nacht samenkomen om de andere deelnemers één voor één te vermoorden. Aan de bondgenoten om wraak te nemen en samen potentiële verraders te verbannen uit het kasteel. Het kamp dat op het einde in de meerderheid is, wint De Verraders.

“Toen ik de hand van Staf op mijn schouder voelde dacht ik meteen: lap, ik heb het zitten”, reageerde strafpleiter Walter Damen in de aflevering. “Ok ik ben het nu, nu blijven we gewoon op dezelfde manier zitten en we doen gewoon zoals altijd. Dat Jamie-Lee en Loïc de andere verraders zijn, gaf meteen een vertrouwdheid. Ik ga al geen ruzie maken met mijn mede-verraders en denk dat wij een mooi team gaan kunnen vormen. Mijn tactiek? De mensen die potentieel verrader zijn wil ik echt in het spel houden. Die ga ik niet vermoorden, om op die manier veel potentiële kandidaat-verraders te behouden.”

Televisiekok Loïc Van Impe voelde zijn hart plots sneller slaan. “Ineens voelde ik mijn hartslag ongelofelijk hard gaan”, klonk het. “Ik hoopte dat niemand het zou horen. Gelukkig kan dat niet, want het was echt wel hard. Ik zag onmiddellijk de blik van Jamie-Lee, wat ik echt niet had verwacht. En dan nog Walter… We zaten allemaal in wagon 1 en nu zijn we alle drie verraders.”

Ook influencer Jamie-Lee Six voelde de zenuwen door het lijf gieren wanneer ze door Staf als verrader werd aangeduid. “Ik ben een verrader, ik durf het zelfs niet luidop te zeggen. Ik vind het absurd. Ik deed mijn ogen open aan tafel en dacht: dat kan toch niet. Ik ben blij dat het samen met Loïc en Walter is. Het klikt, het zit goed. Maar ik ben super gedreven. Ik zou verraders durven opofferen om het spel te kunnen uitspelen. Daar heb ik zelfs al over nagedacht, en dat is vies. Waar zijn wij aan begonnen?”

Wanneer de nacht was gevallen en de kamers van de bondgenoten op slot gingen, kwamen de drie verraders voor het eerst samen om te beslissen welke bondgenoot ze zullen vermoorden… “Het heeft iets magisch en mysterieus tegelijk als je voor de eerste nacht die cape aandoet, naar het torentje wandelt en vrijuit kan zeggen waar je al de hele dag op zit te malen”, vertelde Loïc. Welke bondgenoot wordt als eerste door de verraders vermoord en moet het spel onherroepelijk verlaten? En op wie nemen de bondgenoten aan de ronde tafel wraak voor die moord? Na de eerste nacht zit het spel helemaal op de wagen. Dat ontdekken de kijkers volgende week maandag 14 februari om 20u35 in een nieuwe aflevering van De Verraders.

Kijkers kunnen De Verraders meespelen via vtm.be en zo de zilverschat winnen

Vanaf volgende week gaan bondgenoten en verraders in De Verraders op missie om samen een zo groot mogelijke zilverschat te verzamelen. Dat doen ze aan de hand van pittige opdrachten die hen danig op de proef stellen. Hoe meer opdrachten ze tot een goed einde brengen, hoe groter de zilverschat. En die schat gaat aan het einde van de rit naar één kijker thuis. Via vtm.be kunnen kijkers De Verraders meespelen en elke week inschatten wie vermoord en wie verbannen zal worden. Wie dat het best doet, wint de gewonnen zilverstaven en dus een stevige geldprijs.

Niet voor publicatie:

De foto’s uit het persbericht kan je downloaden via communicatie.vtm.be of foto.dpgmedia.be.

Bovenstaande video is over te nemen via deze embedcode:

<div style='padding-top: 56.25%; position: relative; height: 0; width: 100%;'><iframe allowfullscreen='' class='mc-embed' height='100%' mozallowfullscreen='' src='https://mychannels.video/embed/281649?automute=false&autoplay=true&pip=false&single_play=true&sticky=false' style='border: 0; position: absolute; left:0; top: 0; overflow:hidden;' webkitallowfullscreen='' width='100%'></iframe></div>