Loïc Van Impe haalt als enige de eindstreep van de loodzware opleiding Special Forces

Het was lang. Het was hard. Hij heeft afgezien en hij is zichzelf tegengekomen. Maar kok Loïc Van Impe aka rekruut 2 bleef volharden en haalde zonet als enige de eindstreep van de loodzware Special Forces-opleiding. “Ik heb hier heel veel geleerd in korte tijd: dat je met weinig slaap toch veel kunt doen, dat ondanks dat de vermoeidheid stijgt ook de fysieke prestaties kunnen stijgen en dat je bepaalde angsten kan overwinnen met de juiste begeleiding”, klonk het trots. Loïc legde een nagenoeg perfect parcours af. Hij blonk uit op fysiek en mentaal vlak, overwon zijn watervrees en toonde zich als een ware teamplayer. “Op het moment dat iedereen het lastig had, had jij mentaal en fysiek de ruimte om vooruit te kijken en het groter kader te zien. Respect maat, goed gedaan!”, klonk het bij de chefs.

De loodzware finale fase van de opleiding begon met een vijandige ondervraging. Zowel acteur Saïd Boumazoughe als ex-wielrenner Jan Bakelants gooiden daar de handdoek in de ring. Nog voor de ondervragingsronde effectief van start ging, werd het Jan te veel en besloot hij te stoppen. “Ik geef niet makkelijk op, maar ik voelde me heel benauwd. Ik wist niet hoe lang het nog zou duren”, klonk het bij Jan. Jan bewees zich doorheen de opleiding als een fysieke topper die nagenoeg altijd voorop liep. Hij overwon zijn angst voor hoogtes en toonde meermaals zijn eindeloze uithoudingsvermogen. Voor Saïd waren de liters ijskoud water de spelbreker. Ook hij besloot te stoppen. “Ik kan niet meer. Ik heb mijn best gedaan, maar het is wat het is.” Ook hij kwam zichzelf tijdens de opleiding meermaals tegen, maar bleef telkens doorzetten en zorgde altijd voor humor in de groep.

Ex-voetballer Olivier Deschacht doorstond de bikkelharde ondervragingen wel en verscheen samen met Loïc aan de startstreep van de eindmissie. Daarbij moesten Loïc en Olivier een explosief op een stuwdam plaatsen en tot ontploffing brengen. Olivier bereikte op een haar van de finish zijn breekpunt tijdens een loodzware klim op een stuwdam. Uiteindelijk hakte chef Blom de knoop door en besloot hij Olivier te laten stoppen. Een bittere pil voor Olivier om te slikken: “Ik heb altijd heel moeilijk dingen kunnen relativeren”, klonk het. Toch mag hij volgens de chefs de opleiding met opgeheven hoofd verlaten. Hij blonk uit op fysiek vlak en stond klaar om wie het moeilijk had te helpen. “Je hebt het straf gedaan, je bent heel ver geraakt, je bent diep gegaan en je hebt doorgebeten. Je mag fier zijn op jezelf”, klinkt het. “Als ik had kunnen slapen, was het een ander verhaal geweest. Ik weet het verschil tussen dag en nacht niet meer op dit moment. Jullie staan boven topsport, maar voor mij ging het niet meer”, klonk het nog bij Olivier.

