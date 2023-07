Logeren bij de molen, in een ‘Rotel’ of tussen de paarden: een week boordevol verrassingen in ‘Met Vier in Bed’

In een nieuwe week van ‘Met Vier in Bed’, van maandag 31 juli tot donderdag 3 augustus om 21u15 bij VTM, stappen vier nieuwe duo’s in een onvergetelijk avontuur. Ze houden als eerste halt in het hart van Limburg, in Oudsbergen bij B&B De Blauwe Maaten. De oude boerderij werd door Marie-Paul en haar man Eric verbouwd tot een B&B met acht kamers. Bij aankomst valt de duo’s meteen iets op. Zowel binnen als buiten is er een centraal thema. “Wij ademen paard”, lacht Eric. “De naam ‘Blauwe Maaten’ is dan ook afkomstig van het Belgische trekpaard, de Blauwschimmel. We hebben zelf Blauwschimmels, dus vandaar ‘Blauwe Maaten’, onze vrienden.” Trakteren ze de gasten dan ook op een ritje te paard? “We kunnen er nog niet te veel over kwijt, maar het is een activiteit om ‘Yu’ tegen te zeggen”, lacht het koppel.

Bekijk hier de preview:

Van Limburg naar het Waasland. Op de grens tussen Oost-Vlaanderen en Antwerpen, te midden van de boomgaarden, ligt B&B Fruithoftack van Joris en Ann. Het koppel runde al een fruitbedrijf, maar doet er sinds enkele jaren ook nog een B&B bij met maar liefst 15 kamers. Daarnaast hebben ze nog een toffe extra in petto. Eén duo mag de nacht doorbrengen in hun gloednieuwe ‘Rotel’. “We zijn continu op zoek naar nieuwe concepten en één van de ideeën was een rijdend hotel”, vertelt Joris. “Met onze grote camper willen we mensen meenemen om de wereld te verkennen.”

In de derde aflevering zijn de duo’s te gast in Hamme bij powerkoppel Erwin en Luuk. Hun B&B La Corderie is vernoemd naar de geschiedenis van Hamme. “We hebben gekozen voor de naam ‘touwslagerij’ in het Frans omdat het vroeger echt wel dé business van Hamme was. We wilden dat als rode draad meenemen in heel het verhaal”, vertelt Erwin. De smaakvolle inrichting is vooral de verdienste van Luuk. Overal in het interieur zijn subtiele verwijzingen naar touwen terug te vinden. De passie van het koppel is voelbaar in elke hoek van La Corderie.

Molenarin Susy en haar dochter Yana sluiten de week sfeervol af in hun B&B ‘t Molenerf in Ruiselede. Bij aankomst worden de gasten meteen aangetrokken door de imposante, authentieke molen. Ook de namen van de drie kamers verwijzen naar onderdelen van de molen: de molenbeek, de lantaarn en het sterrenwiel. Susy en Yana zijn gepassioneerde molenaars en geven graag een woordje uitleg over hun boeiende werk. Als kers op de taart, worden de gasten verrast met een ontbijt in de prachtige setting. Maakt de unieke sfeer het grote verschil of gaat een ander duo met de felbegeerde trofee naar huis?

Niet voor publicatie:

De foto’s uit het persbericht kan je downloaden via communicatie.vtm.be of foto.dpgmedia.be .

Bovenstaande preview is over te nemen via deze embedcode: <div style='padding-top: 56.25%; position: relative; height: 0; width: 100%;'><iframe allowfullscreen='' class='mc-embed' height='100%' mozallowfullscreen='' src='https://mychannels.video/embed/390220?automute=true&autoplay=true&pip=false&single_play=true&sticky=false' style='border: 0; position: absolute; left:0; top: 0; overflow:hidden;' webkitallowfullscreen='' width='100%'></iframe></div>