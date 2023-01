Loes Van den Heuvel duikt binnenkort op in Familie

Dit voorjaar doet een verrassend personage haar intrede bij de familie Coppens in Familie. Actrice Loes Van den Heuvel kruipt in de huid van Karin, een verpleegster die zich over de zorg voor Alfons komt ontfermen. Op de set van Familie werd het een blij weerzien tussen Loes en haar FC De Kampioenen-collega Jaak Van Assche, die de rol van Alfons vertolkt.

Karin Bloemaerts is een zorgzame, empathische en sociale vrouw. Ze is recht voor de raap en soms een flapuit, maar vooral steeds begaan met mensen. Daarom is ze verpleegster geworden. Hoewel ze eigenlijk al pensioengerechtigd is, blijft ze zich inzetten voor de zorg van haar oudste patiënten. Op vraag van Vanessa, die een nieuwe functie binnen de thuisverpleging aangeboden krijgt, belandt Karin zo bij Alfons om haar te vervangen. Maar Alfons ondervindt al snel dat Karin een pak kordater is dan Vanessa. Hij is dan ook niet van plan om het zijn nieuwe verpleegster makkelijk te maken.

“Deze rol heb ik aan Jaak te danken”, vertelt Loes Van den Heuvel. “Hij vond dat dit personage iets voor mij was en had op voorhand gepolst of ik het zag zitten. En dat was ook zo (lacht). Dat ik veel met Jaak op de set zou staan vond ik natuurlijk een mooi pluspunt. Karin is een toffe madam, met een mooi karakter. Spontaan, empathisch en met een hart van goud. Ze is altijd positief ingesteld en heeft ook een spiritueel kantje. Twee eigenschappen die ik bij mezelf herken. Net zoals bij FC De Kampioenen draag ik ook een pruik. Het is de bedoeling dat Familie-kijkers niet aan Carmen denken wanneer Karin opduikt. En dat zal ook zo zijn.”

Loes staat ondertussen al even op de set van Familie en duikt in de loop van het voorjaar op in de reeks.

