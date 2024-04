Liz wint Het Onbekende en gaat naar huis met 16.600 euro

Na wekenlang kiezen tussen ‘bekend’ of ‘onbekend’ in Het Onbekende kwam kandidaat Liz uit Sint-Truiden zonet als winnaar uit de bus. Na een bloedstollend blufspel haalde zij het van tegenspeler Loïc. Zij gaat naar huis met de geldkoffer met daarin maar liefst 16.600 euro. “Ik heb een sponsorkindje in India, dus die ga ik wat extra geld geven en de rest zet ik op m’n spaarrekening”, klinkt het bij Liz.

In de eerste fase van de finale moesten Loïc & Liz het opnemen tegen Davy & Silvana tijdens een spannende race langs de Bulgaarse kust. Het werd een heuse nek-aan-nek race, maar Loïc & Liz bewezen zich als sterkste team en bereikten als eerste het vliegtuig. Maar daarmee was het spel nog niet gespeeld. Onderling moesten ze namelijk ook nog uitvechten wie de koffer met geld zou winnen.

In de ultieme finale stonden Liz & Loïc dus lijnrecht tegenover elkaar op een piepklein eiland in de Zwarte Zee. Ze kregen van spelverdeler Axel Daeseleire nog één allerlaatste dilemma: twee geldkoffers onder elkaar verdelen. Loïc leek in het voordeel omdat hij voor het bekende koos en wist welke koffer het hoge bedrag van 16.600 euro bevatte en in welke koffer het bedrag van 1.000 euro zat. Maar met een gewaagde wisseltruc slaagde Liz erin om de rollen om te draaien. Uiteindelijk kwam zij als winnaar uit de bus en neemt ze 16.600 euro mee naar huis.

Bekijk hier het finale dilemma uit de aflevering:

