Lisanne, Chrissy en Lynnsie zijn favorietjes van melkveeboer Martijn

VLNR: Lisanne, Martijn, Chrissy en Lynnsie

Zenuwen waren Martijn (36) vreemd, op zondagavond 17 maart in Boer zkt Vrouw. Na al die maanden in spanning afwachten, stond de melkveeboer te popelen om zijn briefschijfsters eindelijk te leren kennen. Na een eerste kennismaking met de boerenstiel, nodigde Dina Tersago een pizzaiolo uit voor een namiddag pizza’s maken: dé perfecte ijsbreker en niet alleen goed voor een gevulde maag, maar ook voor enkele fijne gesprekken. Op het einde van de avond wisten 3 dames de interesse van Martijn te wekken, en daar had een extra portie kaas of salami op een hart shaped pizza niéts mee te maken.

Lisanne (Limbricht, NL), Chrissy (Houwaart) en Lynnsie (Puurs-Sint-Amands) mochten hun koffers pakken… om ze op de boerderij te installeren.

Bekijk hier het keuzemoment van Martijn:

Terwijl Martijns favorietjes aan het unpacken waren, mochten melkveeboerin Sanne (30) en vleesveeboer Niels (32) zondagavond één van hun logees kiezen voor een 24 uurs-date. Sanne koos voor vrachtwagenchauffeur Jimmy, die er alles aan deed om Sanne als een prinses te behandelen. Klinkt als de droom van elke vrouw, maar voor de zelfstandige Sanne is het vooral een confrontatie met zichzelf.

Niels koos voor Sylvie, om een opvallende reden: “Van Astrid en Lisa heb ik het gevoel dat ze echt gemeend interesse hebben, en bij Sylvie heb ik dat een beetje minder. Ik heb de indruk dat het bij haar meer om te spelen is dan echt voor mij.” Een boodschap die stevig binnenkwam bij Sylvie.

Of zij het tij kan keren, zie je op zondagavond 24 maart in de vierde aflevering van Boer zkt Vrouw, waarin melkveeboer Thomas (30) zijn intrede doet.

