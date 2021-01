Lisa start met extra lange aflevering: ontdek de generiek én de eerste week van de nieuwe telenovelle anno 2021

Liefde op het eerste gezicht, spanning tussen halfzussen en een nieuwe wereld die opengaat voor Lisa, dat zijn de ingrediënten van de eerste week van de nieuwe telenovelle Lisa, die nu maandag 25 januari om 20.40 start met een extra lange aflevering bij VTM en op VTM GO. Vanaf dinsdag 26 januari gaat het verhaal elke weekdag om 18.20 verder. De creatieve, intelligente Lisa - gespeeld door Tinne Oltmans- ontmoet voor het eerst de knappe Jonas - een rol van Oscar Willems. Maar door haar extreme schuchterheid loopt de ontmoeting met haar droomprins niet zoals gehoopt. Daarbovenop gaat haar halfzus Katja, vertolkt door Anouck Luyten, ook nog eens lopen met haar portfolio, waarmee ze dé droomjob van Lisa bij het hippe marketingbureau ‘t Brouwhuis wegkaapt.

Voor de kijkers zich op de nieuwe telenovelle kunnen storten, is er eerst nog de ontknoping van Sara, die de afgelopen maanden dagelijks gemiddeld 586.000 VTM-kijkers in de ban hield. De dubbelaflevering is op zondag 24 januari om 20.30 te zien bij VTM.

Bekijk hier voor het eerst de generiek van Lisa, ingezongen door Tinne Oltmans:

De eerste week

Aflevering 1 op maandag 25 januari om 20.40 bij VTM

Het verlegen meisje Lisa droomt van een job in een marketingbureau. Wanneer Jonas, de jongste zoon van de eigenaars van het marketingbureau 't Brouwhuis, uit Amerika terugkeert, wordt Lisa niet enkel smoorverliefd op hem, maar groeit ook haar hoop eindelijk aan het werk te kunnen bij dat bedrijf. Maar dit is buiten haar halfzus Katja gerekend. Die steelt het portfolio van Lisa en haalt op die manier zelf de job binnen. In 't Brouwhuis is Gert - de oudere broer van Jonas - niet opgezet met diens terugkeer in het bedrijf. Katja gaat zo op in haar ambitie dat ze haar date met Lars compleet vergeet.

Aflevering 2 op dinsdag 26 januari om 18.20 bij VTM

Lisa heeft het idee geleverd voor de reclamecampagne van een nieuwe parfumlijn, maar Katja verlangt nu ook nog eens van haar halfzus dat zij een volledig concept bedenkt. Natuurlijk hebben Jonas en Mikhel totaal niet door dat Lisa eigenlijk alle werk aan het doen is. Ondertussen beseft Lisa waarom ze Mark uit het bedrijf willen: hij heeft een affaire met één van de werknemers. Jonas overweegt in te trekken bij zijn vriend Mikhel. Zowel Remco als Lars hebben twijfels over hun grote liefde.

Aflevering 3 op woensdag 27 januari om 18.20 bij VTM

Lisa moet als manusje-van-alles mensen optrommelen om deel te nemen aan de fotoshoot. Omdat ze - in tegenstelling tot Katja - niemand zomaar op straat durft aan te spreken, ontwerpt ze een wervende flyer waarin ze jonge mensen oproept naar de fotoshoot voor een nieuwe parfumlijn te komen. De folder valt echter in handen van Gert, die zo zijn redenen heeft om een stokje voor de shoot te steken. Wanneer de fotoshoot in het honderd dreigt te lopen, beseft Lisa hoe belangrijk het resultaat is voor Jonas en ze doet er alles aan om te helpen. Remco polst bij Pilar naar haar mening over open relaties.

Aflevering 4 op donderdag 28 januari om 18.20 bij VTM

Eens Gert de foto's te zien krijgt van Jonas' pitch, beseft hij dat Jonas' campagne meer succes zal oogsten dan diegene die hij zelf heeft voorbereid. Door op het laatste moment de locatie van de presentatie te wijzigen, hoopt hij dat Jonas niet op tijd aanwezig zal zijn. Lisa confronteert haar halfzus met haar ontrouw. Mark herinnert Renee eraan dat zij 'slechts' zijn minnares is.

Aflevering 5 op vrijdag 29 januari om 18.20 bij VTM

Jonas verbaast vriend en vijand met zijn pitch voor het parfum 'Mist'. Ondanks het feit dat het Katja is die in de complimenten deelt, is Lisa toch trots op zichzelf en bovendien blij dat Jonas een visie heeft ontwikkeld die aansluit bij de hare. Lisa weet niet wat haar overkomt als Mikhel haar verleidt tot een fotoshoot. Maar dit is slechts klein bier in vergelijking met wat ze voelt als ze later die avond Jonas in een zeer gênante situatie aantreft. Nu Jelle zo goed samenwerkt met Pilar voelt Remco zich onzeker. Hij lucht zijn hart bij Lars. Mark vermoedt dat Nathalie weet heeft van zijn affaire en maant Renee aan extra voorzichtig te zijn.

De cast

Tinne Oltmans speelt Lisa

Bekend van: Ghost Rockers, de musicals Doornroosje en Mamma Mia

De 24-jarige Lisa is een verstandige en creatieve jonge vrouw, die vol goede moed marketing is gaan studeren. Ondanks haar intelligentie, vindingrijkheid en doorzettingsvermogen is ze na het eerste jaar gebuisd. De reden: ze is te verlegen. Ze durft geen presentaties geven, laat staan mondelinge examens afleggen. Maar Lisa geeft niet op en blijft online cursussen volgen en boeken lezen over marketing, want ooit wil ze iemand kunnen overtuigen haar in dienst te nemen als creatieveling. Tot dat lukt, helpt Lisa haar mama Suzanne (Hilde De Baerdemaeker) in haar restaurant. Daar wordt ze op slag verliefd op de knappe, innemend flamboyante Jonas (Oscar Willems). Wanneer blijkt dat Jonas de zoon is van de eigenaars van het marketingbureau vlakbij, hoopt ze via hem binnen te geraken in het bedrijf.

Oscar Willems speelt Jonas

Bekend van: Spitsbroers, De Infiltrant, Over Water

De 24-jarige Jonas keert terug van een sabbatjaar in Los Angeles om zijn vader te helpen in diens marketingbureau ‘t Brouwhuis. Jonas is een geboren verteller én verkoper. Door zijn looks en flair ligt hij bijzonder goed in de markt bij de vrouwen. Echte liefde? Daar gelooft hij niet in. Of toch?

Anouck Luyten speelt Katja

Bekend van: Fair Trade, Professor T., Geub, De Kotmadam

Katja is de 21-jarige halfzus van Lisa (Tinne Oltmans). Ze zijn beiden opgegroeid zonder vader en dat schept een band. Maar tijdens hun puberteit kwamen de verschillen tussen de zussen tot uiting en gingen ze elk hun eigen weg. Terwijl Lisa worstelde met haar verlegenheid, ontpopte Katja zich tot een ietwat oppervlakkige, verwaande schoonheid, maar met het hart op de juiste plaats. Al valt dat niet altijd even hard op. Bijvoorbeeld wanneer ze Lisa’s ideeën gebruikt om een job te bemachtigen in het marketingbureau ‘t Brouwhuis.

Issam Dakka speelt Mikhel

Bekend van: De Luizenmoeder

Loyaal, zonder franjes en extravert: zo is Mikhel, de huisfotograaf en all round creativo van ‘t Brouwhuis, en de beste vriend van Jonas (Oscar Willems). Hij zegt altijd zijn onverbloemde mening en komt er nog mee weg ook. Mikhel ziet in een beeld het verhaal àchter het beeld. Hij merkt ook als eerste dat er meer in Lisa (Tinne Oltmans) schuilt dan de eerste blik doet vermoeden.

Bert Verbeke speelt Gert

Bekend van: Coppers, Thuis

Gert, 26 jaar, is altijd jaloers geweest op zijn jongere broer Jonas (Oscar Willems), die in zijn ogen de lieveling is van hun vader Mark (Lucas Van den Eynde). Om de aandacht van zijn ouders te krijgen, zat er naar Gerts gevoel maar één ding op: de beste zijn. Die winnaarsmentaliteit die hij van jongs af aan had, zit er nog altijd in. Ook op professioneel gebied. Al is Gert geen creatief genie, dat weet hij zelf ook wel, toch heeft hij zijn zinnen gezet op het runnen van ‘t Brouwhuis en wil hij zijn vader als zaakvoerder aan de kant schuiven.

Naomi Janssens speelt Pilar

Bekend van: Campus 12, Ketnet Musical

De 20-jarige Pilar is de beste vriendin van Lisa (Tinne Oltmans). Haar doel? Lisa helpen om voor zichzelf op te komen. Pilar is genereus, warm, sociaal en kan goed met de klanten overweg in Suzannes (Hilde De Baerdemaeker) restaurant, waar ze werkt.

Hilde De Baerdemaeker speelt Suzanne

Bekend van: Coppers, LouisLouise, Familie, 13 Geboden, Campus 12

Restaurantuitbaatster Suzanne is de mama van Lisa (Tinne Oltmans) en Katja (Anouck Luyten). Op haar negentiende werd ze zwanger van Lisa, maar toen haar dochter amper één jaar was liet haar vriend haar in de steek. Ook Katja moest ze deels alleen opvoeden, want Katja’s vader overleed aan een hartinfarct. Suzanne heeft al veel meegemaakt en beseft dat ze uit het leven moet halen wat erin zit. Ze haat conflicten en is een geboren bemiddelaar.

Arno Moens speelt Remco

Bekend van: Chaussée d'Amour, De Kotmadam

Remco is de runner van ‘t Brouwhuis, het manusje-van-alles. Hij is naïef, positief en steeds op zoek naar hét gouden idee waarmee hij op een makkelijke manier geld kan verdienen. Remco is tot over zijn oren verliefd op Pilar (Naomi Janssens).

Lucas Van den Eynde speelt Mark

Bekend van: Spitsbroers, Undercover, GR5, Black Out

Mark is de vader van Jonas (Oscar Willems) en Gert (Bert Verbeke), en zaakvoerder van ‘t Brouwhuis. Hij houdt ervan om bewonderd te worden en begint mede daardoor een affaire met Renée (Elke Van Mello), de productieleidster van zijn bedrijf.

Hilde Heijnen speelt Dorine

Bekend van: The Missing, De Rodenburgs

Dorine is de bezorgde mama van Jonas (Oscar Willems) en Gert (Bert Verbeke), en medezaakvoerder van het marketingbureau dat ze met haar man Mark (Lucas Van den Eynde) leidt. Wanneer ze ontdekt dat Mark een affaire heeft, zint ze op wraak.

Thomas Van Caeneghem speelt Lars

Bekend van: Familie, Loslopend Wild, Gevoel voor Tumor

De 23-jarige Lars is een goede vriend van Remco (Arno Moens). Hij baat koffiebar ‘t Excuus uit, in de souterrain onder ‘t Brouwhuis. Lars is zodanig optimistisch dat hij af en toe eens met zijn kop tegen de muur loopt.

Marijke Hofkens speelt Greet

Bekend van: Thuis

Greet werkt al vanaf dag één in ‘t Brouwhuis. Eerst als runner, dan als receptioniste en nu als office manager. Ze kent het bedrijf door en door en heeft leren omgaan met wispelturige creatievelingen, bitchy modellen en ontevreden klanten. Ze is een moederfiguur voor iedereen, zelfs voor haar bazen.

Elke Van Mello speelt Renée

Bekend van: Niet Schieten, Red Sandra, Auwch_

Productieleidster Renée is een knappe, jonge vrouw met een gezonde portie ambitie en zin voor avontuur. Ze is gevallen voor Marks (Lucas Van den Eynde) charmes, hoewel ze nooit had gedacht een affaire te beginnen met een man die haar vader had kunnen zijn. Renée is goed bevriend met Lars (Thomas Van Caeneghem) en Mikhel (Issam Dakka).

Femke Verschueren speelt Zoë

Bekend van: Junior Eurosong

Zoë is de jongste dochter van de familie Danton, een internationaal gerenommeerde Vlaamse zakenfamilie die wereldwijd in cosmetica doet. Ze komt in ‘t Brouwhuis praktijkervaring opdoen. Tot ieders verbazing is ze geen verwend nest, maar een sympathiek en grappig meisje. Ze wordt een vriendin van Lisa (Tinne Oltmans).

Thomas Van Achteren speelt Jelle

Bekend van: Ketnet

Jelle heeft sociologie gestudeerd, maar wil het maken als vlogger en influencer. Om bij te verdienen werkt hij af en toe in de horeca, o.a. in het restaurant van Suzanne (Hilde De Baerdemaeker), waar hij het goed kan vinden met Pilar (Naomi Janssens).

Het scenario van de telenovelle Lisa is van de hand van Hugo Van Laere (Sara, Familie) en zijn team. Elias Mentzel (#LikeMe, Familie) is hoofdregisseur/showrunner. Producenten zijn Pieter Van Huyck en Ivy Vanhaecke (Spitsbroers, Undercover, Beau Séjour, Professor T.). Lisa is een coproductie van De Mensen en Gardner and Domm, met de steun van gaststad Vilvoorde en de tax shelter maatregel van de Federale Overheid. De buitenopnames gaan door in Vilvoorde, de thuisstad van Lisa, de studio-opnames in Boortmeerbeek.

