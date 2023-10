Linda’s legendarische comeback, Regi’s grootste monsterhits en een spectaculaire show: fans herbeleven ‘The Return’ van Regi bij VTM 2

She’s back. En hoe. In een kolkend Sportpaleis stond Linda Mertens afgelopen weekend tot grote euforie van alle fans weer aan de zijde van Regi tijdens zijn concert ‘The Return’. Wie de emotionele en nu al legendarische comeback van Linda miste, herbeleeft ‘The Return’ bij VTM 2 vanop de eerste rij. VTM 2 brengt het gigafeest van Regi op zaterdag 4 november om 22u20 naar de Vlaamse huiskamers.

Linda’s langverhoopte terugkeer naar het podium is ongetwijfeld dé grote verrassing in Regi’s spectaculaire liveshow met al zijn monsterhits, een indrukwekkende lichtshow en een overdosis vuurwerk. Al schudt Regi tijdens ‘The Return’ nog een heleboel verrassingen en special guests voor de in totaal meer dan 40.000 uitzinnige toeschouwers uit zijn mouw. Zo daalt popprinses CAMILLE - die binnenkort zelf vier keer het Sportpaleis vult - uit het dak neer om het er daarna af te blazen en maken andere leden van de Regi Family het gigantische feest compleet. Terwijl Maxine het Sportpaleis inpakt en Jaap Reesema het in vuur en vlam zet, zorgen Regi Academy-winnaars Pauline, Arno en Melanie voor vuurwerk.

