Ligt liefde en haat dicht bij elkaar? Acteurskoppels Filip Peeters en An Miller, en Bab Buelens en Vincent Banić testen het uit

In de nieuwe aflevering van Da’s Liefde! op zaterdag 20 februari om 20.30 bij VTM daagt Jens Dendoncker weer een hoop moedige Vlamingen uit voor experimenten rond de heerlijke, maar soms ook pijnlijke liefde.

Nog wat werken, nog wat op de GSM prullen, nog wat Streamz kijken… We vinden blijkbaar een hoop redenen om niet (meer) samen met onze partner onder de lakens te kruipen. En da’s jammer, want die momenten voor we in slaap vallen zorgen juist voor ultieme verbinding. Jens zocht en vond enkele koppels die al een tijd niet meer op hetzelfde moment naar bed gaan en probeert hen in een intiem experiment weer dichter bij elkaar te brengen. Wat een goed nachtelijk gesprek en wat voetje wrijven niet allemaal teweeg kan brengen.

Van ultieme verbinding naar ultieme koppigheid. Een oprechte en welgemeende ‘sorry’ kan een relatie alleen maar sterker maken en toch: ‘sorry’ seems to be the hardest word voor heel wat Vlamingen. Jens trekt de straat op en gaat op zoek naar koppels die thuis nog een klein conflictje hebben hangen. Hij daagt hen uit om hun lief op te bellen en oprecht sorry te zeggen. Wie kan zijn koppigheid opzij zetten?

Dat de liefde blind maakt, dat weten we ook. En op Tinder is ze nog blinder. We laten er ons leiden door een oneindige stroom aan foto’s, maar eigenlijk zeggen die niks. Jens ontmoet vrijgezel Ilse, voor wie de dating app nog niet veel opleverde, en onderwerpt haar aan een nieuwe manier van daten: een soort zintuiglijke trip, waarbij voor één keer het zicht volledig wordt uitgeschakeld. Ilse moet aan de hand van de stem, de geur en het betasten van de kandidaten haar nieuwe date uitkiezen. Het oog wil ook wat, maar vandaag even niet.

En dan nog een klein hollywoodiaans uitstapje om af te sluiten: liefde op de filmset. Het gaat als volgt: twee acteurs spelen een koppel op een filmset en BAM!… ze worden ook écht verliefd, denk maar aan ‘Brangelina’. Jens vraagt zich af of het omgekeerde ook geldt: stel, acteurs spelen een bitsige scène met elkaar. Gaan ze elkaar dan achteraf ook écht iets minder graag zien? Twee acteurskoppels, Filip Peeters en An Miller, en Bab Buelens en Vincent Banić, gaan met een klein hartje de uitdaging aan. Kunnen ze achteraf de brokken lijmen? Of ligt liefde en haat écht dichter bij elkaar dan we denken? Je komt het te weten in Da’s Liefde!.

De afleveringen van Da’s Liefde! zijn ook te (her)bekijken op VTM GO .