Liefde, vriendschap en veel volle buikjes in Blind Getrouwd: De Jubilee

Ze zagen elkaar voor het eerst voor het altaar en nu zien ze elkaar terug op een groots jubileumfeest. Op maandag 25 oktober verzamelen de love birds van de voorbije 6 Blind Getrouwd-seizoenen voor een grote reünie waarop de VTM-kijkers te weten komen hoe het nu met hen gaat. Wie is happy single, wie is verliefd, verloofd, getrouwd of in blijde verwachting? En hoe blikken de deelnemers terug op het avontuur van hun leven? Master of ceremonies en Blind Getrouwd-superfan Ingeborg is op het jubileumfeest getuige van heel veel liefde, vriendschap én bolle buikjes.

Tijdens De Jubilee praten de ex-deelnemers bij over wat het programma voor hen teweeg heeft gebracht. Ze blikken terug op hun avontuur en de camera’s volgen ook hoe hun leven er op dit moment uitziet. Op de gastenlijst staan maar liefst 70 namen. Van oerkoppel Stijn en Nuria over Evelien en Nicolas tot de meest recente tortelduifjes Candice en Marijn. Ook happy singles zoals Jolien en Christophe tekenen present, anderen stellen dan weer hun nieuwe liefdespartner voor, zoals Tati en Laura. Tot slot schuiven ook experts Wim Slabbinck, Sarah Hertens en Filip Geelen mee aan tafel.

“Het is heel fijn om te zien dat al die mensen goed terecht gekomen zijn”, aldus Wim Slabbinck. “Het is niet altijd evident geweest, maar je ziet dat ze allemaal op hun eigen manier aan de toekomst gebouwd hebben.” “Er zijn maar 50 à 60 mensen in België die weten wat ik heb meegemaakt en die zijn hier allemaal”, vertelt ex-deelnemer Mike. “Dan is het leuk om die ervaring nog een keer te delen en te horen hoe het met iedereen is.” “Het is een zaal vol liefde”, weet Nuria, “Als ik rond mij kijk zie ik mensen die een nieuwe liefde gevonden hebben en ook een bol buikje hier en daar. Dat is heel mooi om te zien.”

Een bolle buik is niet alleen te zien bij Evelien en Nicolas, die op het moment van de opnames nog hoogzwanger waren. Ook Lenny en Mathias kijken samen met hun nieuwe partners uit naar pril babygeluk. Net zoals Veerle en Nick, die hun zwangerschap deze week aankondigden. “Ik ben heel dankbaar dat we dit mogen meemaken, want het is niet zo evident”, vertellen ze in de aflevering. “Met wat we in het verleden hebben meegemaakt is het nog gevoelig en ben ik niet gerust dat het allemaal wel goed zal gaan. We proberen het positief te bekijken, stap voor stap. Tot nu toe loopt elke stap goed en mogen we blij zijn.”

De Blind Getrouwd-deelnemers delen in de jubileumaflevering ook nog enkele tips & tricks voor de toekomstige deelnemers van het nieuwe seizoen. Heb jij de ware nog niet gevonden? Ben jij 25 of ouder en durf jij je romantische lot in de handen van een team van experts te leggen? Schrijf je dan nu in via VTM.be voor het nieuwe seizoen van Blind Getrouwd.