Liefde voor Muziek verrast met uniek concert in de Lotto Arena

Het nieuwe seizoen van Liefde voor Muziek - met Willy Sommers, Geike Arnaert, Tourist LeMC, Cleymans & Van Geel, Emma Bale, Ronny Mosuse en Bert Ostyn van Absynthe Minded - is nog maar net begonnen en het programma trakteert Vlaanderen al meteen op een primeur: voor het eerst trekt Liefde voor Muziek naar het grote podium. Op zaterdag 25 en zondag 26 september 2021 geeft de volledige topcast van dit seizoen het beste van zichzelf in de Lotto Arena in Antwerpen tijdens Liefde voor Muziek LIVE. De artiesten brengen een mengeling van alle muzikale hoogtepunten van dit seizoen tijdens een boeiende show, omringd door een liveband. Ze zorgen voor gegarandeerde kippenvelmomenten en hebben daarbij ook nog enkele muzikale verrassingen in petto…

Maarten Janssen, Channel manager VTM: “Liefde voor Muziek is een succesformule die al enkele jaren op rij enorm gesmaakt wordt door onze kijkers. VTM bouwt met hen elke dag een band op via het tv-scherm en via VTM GO. Onze zender is echt van de mensen, en we willen hen VTM ook graag in levende lijve laten beleven. Dat doen we nu met deze unieke Liefde voor Muziek LIVE. VTM heeft trouwens ook een jarenlange traditie wat live events betreft, denk maar aan Tien Om Te Zien, maar net zo goed Tegen De Sterren Op Live of Rode Neuzen Dag in het Sportpaleis.”

In Liefde voor Muziek wisselen artiesten hun songs uit aan elkaar om er hun eigen stempel op te drukken. Op maandag 15 februari zagen bijna 800.000 kijkers de Liefde voor Muziek-artiesten voor het eerst aan het werk wanneer ze de nummers van Willy Sommers in een nieuw jasje staken. Afgelopen jaren vertaalde het succes van Liefde Voor Muziek zich in sterke kijkcijfers, veroverden verschillende singles de Vlaamse hitlijsten en werden de populairste songs uit elk seizoen ook verzameld op een album. En nu worden er dus nog liveshows toegevoegd aan dat lijstje.

Zin om mee te komen genieten van dit grote muzikale feest? Tickets voor Liefde voor Muziek LIVE zijn vanaf nu maandag 22 februari om 10u00 verkrijgbaar via www.liefdevoormuzieklive.be.

