Liefde voor Muziek stapt voor tiende editie in muzikale tijdmachine met 1 artiest uit elk voorgaand seizoen

435 covers, 62 getalenteerde artiesten en talloze hits tot gevolg. Al 9 seizoenen lang geniet heel Vlaanderen van de muzikale parels uit Liefde voor Muziek. En nu, voor het feestelijke tiende seizoen, trakteert het programma de kijker op nog méér artiesten en nog méér muziek. Voor de line-up stapt Liefde voor Muziek dit keer in de muzikale tijdmachine. Per voorgaand seizoen keert één artiest terug om samen op een nieuwe, muzikale reis te vertrekken. Stan Van Samang (seizoen 1), Johannes Genard van de band School is Cool (seizoen 2), Clouseau (seizoen 3), Jasper Steverlinck (seizoen 4), Laura Tesoro (seizoen 5), Regi (seizoen 6), Tourist LeMC (seizoen 7), Suzan & Freek (seizoen 8) en K3 (seizoen 9) pakken hun koffers en reizen volgende maand af naar de Franse zon. Nog nooit eerder zaten ze samen en met zoveel artiesten tegelijk in dit programma. En ook nu brengen ze allemaal compleet nieuwe, onverwachte en eigenzinnige versies van bekende songs uit elkaars repertoire die in het collectief geheugen zitten.

In Frankrijk delen de artiesten niet alleen ‘du pain, du vin et du boursin’, maar vooral hun meest geliefde nummers, hun ontembare passie voor muziek, de diepere betekenis achter hun songs en bijzondere persoonlijke verhalen. Durft iemand dit keer ‘De Tegenpartij’ of ‘Heb Ik Ooit Gezegd?’ van Clouseau aan te pakken? Welke muzikale gasten duiken op naast Regi? En welke hits vloeien dit keer voort uit het programma? De toon is gezet voor een editie boordevol muzikale magie, onvergetelijke verhalen en nog veel meer.

STAN VAN SAMANG

Stan Van Samang staat bekend om zijn krachtige stem en emotionele expressie. In het 1ste seizoen van Liefde voor Muziek toonde hij zich als veelzijdige zanger. Zijn interpretatie van ‘Een Ster’ van Christoff groeide uit tot één van zijn meest herkenbare en geliefde hits. Stan vulde ondertussen meerdere keren het Sportpaleis en de Lotto Arena, en sloot talloze zomerfestivals af waar hij duizenden fans uit hun dak liet gaan.

Stan Van Samang: “Ik mocht het eerste seizoen van 'Liefde voor muziek' mee aftrappen en dat heeft eenvoudigweg mijn carrière en bij uitbreiding mijn hele leven veranderd. Nu mag ik dus nog eens mee, en ben ik enorm benieuwd naar wat de andere artiesten met mijn liedjes gaan doen. Dat het me bij de strot gaat grijpen weet ik al maar daar stopt het. Heel spannend! Een ongelofelijke eer om in dit gezelschap te mogen vertoeven en hun liedjes te mogen aanpakken. Wat een heerlijk concept is het toch?! Ik kijk er zwaar naar uit.”

JOHANNES GENARD

Johannes Genard, frontman van de band School is Cool, schitterde in het 2de seizoen van Liefde voor Muziek. Met zijn creatieve aanpak leverde hij memorabele interpretaties van diverse hits, met Honeybee van Belle Perez als koploper. Maar daar houdt het niet op, want sindsdien heeft de zanger niet stilgezeten. Onder de vlag van School is Cool heeft Genard al vijf albums op zijn naam staan, en zijn muzikale avontuur blijft evolueren.

Johannes Genard: “Mijn eerste deelname is al acht jaar geleden: inmiddels heb ik drie albums en twee kindjes gemaakt dus voor mij is het een mooie, ontroerende reünie met het meest muzikale programma op televisie. Ik kijk het meest uit naar de overweldigende hoeveelheid muziek! Met meer artiesten, meer afleveringen en meer muziek pér aflevering.”

CLOUSEAU

De muzikale waters die Clouseau al heeft doorzwommen, zijn ronduit indrukwekkend. In het 3de seizoen van Liefde voor Muziek schitterden Koen en Kris Wauters met covers als ‘Ik Wil Je Terug’ van Natalia en ‘She Goes Nana’ van The Radio’s. Ook vandaag blijven de broers verrassen en strooien ze met unieke muzikale projecten en stunts. Zo traden ze als headliner op tijdens Pukkelpop onder het mysterieuze pseudoniem Tarkastaja.

Koen en Kris Wauters: “Wij zijn super enthousiast om met Clouseau nog eens deel te nemen aan Liefde Voor Muziek! Het is gewoon een zot avontuur om in het repertoire van een aantal collega’s te duiken en één van hun songs naar onze hand te zetten. En zo mogelijk nog spannender is de vraag welk liedje van ons zij op hun beurt gekozen hebben en wat ze ervan gemaakt hebben. We kijken er bijzonder naar uit.”

JASPER STEVERLINCK

Jasper Steverlinck zorgde in het 4de seizoen herhaaldelijk voor kippenvelmomenten met zijn emotionele stemgeluid. Hij betoverde medeartiesten en het publiek thuis met covers als 'Turn The Tide' van Sylver. Zijn muzikale reis begon als frontman van de band Arid en evolueerde tot een succesvolle solocarrière. Zijn gave om rauwe emotie in elke noot te laten resoneren, maakt hem een tijdloze artiest die blijft beklijven.

Jasper Steverlinck: "Ik ben heel benieuwd naar Clouseau, omdat ik hen al het langst ken. Ik ben benieuwd naar welke inspiratie zij hebben gevonden in mijn muziek. En verder… een dancehit van Regi gebaseerd op één van mijn droevigste songs zie ik ook wel zitten.”

LAURA TESORO

Laura Tesoro bracht een flinke dosis energie en eigenzinnigheid naar het 5de seizoen van Liefde voor Muziek. Ze transformeerde onder andere de hit ‘Changes’ van Soulsister om tot een oorwurm. De afgelopen jaren stond Laura niet stil, zo is ze al 5 seizoenen coach in The Voice Kids, bracht ze haar debuutalbum ‘LIMITS’ uit en loste ze de gouden hitsingle ‘Strangers’ met Loïc Nottet.

Laura Tesoro: “Ik voel me waanzinnig vereerd dat ik deel mag uitmaken van deze speciale editie van Liefde voor Muziek. Wat een luxe om uit al deze mooie oeuvres aan cherry picking te mogen doen en er eigen versies van te kunnen maken. Ik ga me dan ook 200% smijten in het recreëren van al mijn covers en ik kijk stiekem ook al heel erg uit naar alle covers van mijn songs. Ik heb zelfs al een pronostiek gemaakt (lacht).”

REGI

Aan hits geen gebrek dankzij de heer en meester van de Vlaamse pop- en dance scene Regi. Samen met Jaap Reesema en Oliva Trappeniers coverde hij in seizoen 6 ‘Kom Wat Dichterbij’, dat een absolute nummer 1-hit werd. Regi bouwde ondertussen zijn indrukwekkende catalogus aan songs en samenwerkingen verder uit. Zijn optredens in clubs, op festivals, op evenementen en in concertzalen barsten van dansbaarheid en energie.

Regi: "Ik ben heel dankbaar dat ik terug deel mag nemen aan het nieuwe seizoen van Liefde Voor Muziek. Toen ik er drie jaar geleden bij was, was het al een onvergetelijke ervaring. Ik heb toen ook vrienden voor het leven gemaakt. Nu kijk ik er enorm naar uit om opnieuw met de nummers van heel wat topartiesten aan de slag te gaan. Ik ga er sowieso een zwaar feestje van maken!”

TOURIST LEMC

Intiem, onbevangen en authentiek. In het 7de seizoen van Liefde voor Muziek liet Tourist LeMC zijn poëtische pen los op welbekende hits van onder meer Bert Ostyn, Ronny Mosuse en Willy Sommers. Met zijn herkenbare stemklank en meeslepende aanpak toverde hij elk nummer om tot emotionele meesterwerkjes. Vandaag blijft hij zijn muzikale grenzen verleggen met projecten waarin poëzie en urban muziek samensmelten.

Tourist LeMC: “Covers brengen voor een zetel vol collega's zorgt ervoor dat we het beste in ons naar boven halen. Ik kijk uit naar de nieuwe muziek en uiteraard de kennismaking met enkele van de collega's die ik nog niet persoonlijk ken. Ik heb warme herinneringen en fijne contacten overgehouden aan de editie waaraan ik heb meegedaan. Op naar ronde 2!”

SUZAN & FREEK

Suzan & Freek overgoten het 8ste seizoen van Liefde voor Muziek met hun harmonische samenzang en eigentijdse herwerkingen. Ze lieten hun muzikale vingerafdrukken achter op covers als ‘Dit Is Voor Jou’, een herwerking van Ozark Henry, en hun tribute ‘Genoten’ van Guus Meeuwis. Ook de afgelopen jaren stonden Suzan & Freek onafgebroken in de hitlijsten met nummers als Blauwe Dag, Weg Van Jou en Honderd Keer.

Suzan & Freek: “Liefde Voor Muziek was voor ons één van de leukste tv-ervaringen uit onze carrière tot nu toe. We waren dus super blij toen we opnieuw gevraagd werden voor het nieuwe seizoen. Het is voor ons een mooie mix van artiesten waar we bekend mee zijn, zoals Clouseau, K3 en Regi, en artiesten wiens repertoire we nog hebben mogen ontdekken. Van de vorige editie weten we hoe bijzonder het is om je eigen muziek te horen in een ander jasje, daar kijken we dit jaar dan ook extra naar uit.”

K3

Al decennialang raast de K3-trein aan een stevig tempo door ons land en scoren ze de ene hit na de andere. Ook in het afgelopen 9de seizoen van Liefde voor Muziek brachten ze als meest kleurrijke en aanstekelijke trio hun unieke magie mee. Iedere aflevering wisten ze medeartiesten als DAAN, Metejoor en Günther Neefs te verbazen met opmerkelijke herinterpretaties, opvallende outfits en aanstekelijke danspasjes.

“Ik heb niets dan goede herinneringen aan de opnames van Liefde voor Muziek. Het was één van de leukere en memorabele dingen die ik met K3 heb kunnen doen”, vertelt Hanne. “Ook nu weer is het heel spannend hoe de andere artiesten onze muziek gaan brengen en uiteraard kijken we ernaar uit om aan de slag gaan met hun songs”, gaat Marthe verder. “Liefde voor Muziek is veel meer dan zomaar een tv-programma. Het is een echt muzikaal feestje. Ik ben zo benieuwd naar wat dit avontuur ons opnieuw zal brengen!”, besluit Julia.

Volgende maand vertrekt de groep richting Frankrijk voor de opnames van deze bijzondere tiende verjaardagseditie. Wanneer de uitzendingen bij VTM te zien zullen zijn, wordt op een later moment bekendgemaakt.

Niet voor publicatie: