‘Liefde voor Muziek Special’ voor Rode Neuzen Dag

De uitzending van de Liefde voor Muziek Special op vrijdag 26 november om 20u40 staat volledig in het teken van de zesde editie van Rode Neuzen Dag, georganiseerd door VTM, HLN, Qmusic en Belfius. De cast van de editie van 2020 - Regi Penxten, Gene Thomas, Karen Damen, Sean Dhondt, Peter Vanlaet (Mama’s Jasje) en Tom Dice en Kato van The Starlings - beten vorig jaar de spits af voor de Rode Neuzen Dag Special en waren er maar wat graag bij om dit voor deze editie te herhalen. Enkel André Hazes jr. moest verstek geven. In deze Special zingen de artiesten geen covers van elkaars hits maar wordt de playlist bepaald door zeven veerkrachtige jongeren. Elk van hen koos een nummer voor een leerkracht die voor hem/haar veel betekend heeft. Want dat is de insteek van Rode Neuzen Dag 2021: leerkrachten een extra duwtje in de rug geven en hen daarbij ondersteunen zodat zij nog meer een sidekick kunnen zijn voor hun leerlingen.

Regi Penxten: "We zijn heel blij dat we dit programma kunnen maken en zodoende extra ondersteuning geven aan leerkrachten die een luisterend oor bieden aan jongeren. Want dit is écht wel nodig na het moeilijke corona jaar. En we willen ook de boodschap meegeven dat muziek echt wel kan helpen tijdens moeilijke tijden. En mij kennende ga ik weer voor een emotionele verrassing zorgen!”

Ook Peter Vanlaet is enthousiast: “Tof dit jaar is dat er meerdere mensen bij betrokken zijn, de leerkrachten die vaak dicht bij de leerlingen staan en die merken wanneer er iets scheelt met een jongere.”

Kato en Tom van The Starlings vullen aan: “We hebben geen seconde getwijfeld om ook dit jaar weer mee te doen met de Liefde voor Muziek Special. Mentale problemen blijven moeilijk om over te praten, hulp krijgen en daarover babbelen is daarom zo belangrijk. Soms gaat het niet goed en is de stap naar hulp vragen extreem moeilijk. We hopen dat door muziek jongeren en ook leerkrachten hun gevoel kwijt kunnen, iets waar ze misschien anders veel moeilijker over kunnen praten.”

En ook Karen Damen beseft het belang van een alerte leerkracht: "Kinderen en jongeren zijn veel van hun zekerheden kwijt door de corona pandemie. Ze hebben het vaak moeilijk om daar mee om te gaan maar in veel gevallen kunnen leerkrachten hierbij een cruciale rol spelen. Daarom is het belangrijk om ook hen even in de schijnwerpers te plaatsen."

De nummers die de artiesten zullen brengen, zijn uiteraard niet toevallig gekozen. Maar wie welk nummer zingt en vooral waarom precies die nummers gekozen zijn, daarover houden de artiesten nog even de lippen stijf op elkaar.

Een beklijvende, emotionele maar ook hoopvolle aflevering van Liefde voor Muziek Special voor Rode Neuzen Dag op vrijdag 26 november om 20u40 bij VTM.

Rode Neuzen Dag is een initiatief van VTM, HLN, Qmusic en Belfius. Wie een actie wil organiseren of een gift wil doen kan hiervoor terecht via rodeneuzendag.be