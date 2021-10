Liefde én eenzaamheid in het meest exclusieve woonzorgcentrum van het land

Op woensdag 6 oktober om 21u40 bij VTM neemt Axel Daeseleire zijn intrek in het meest exclusieve woonzorgcentrum van het land: Belle Epoque in het mondaine Knokke. In het centrum verblijven momenteel 32 ouderen. Er zijn 72 kamers beschikbaar maar die zijn niet allemaal bezet en dat zal waarschijnlijk iets te maken hebben met het prijskaartje. Een standaardkamer kost er 115 euro per dag, een suite varieert tussen 169 en 229 euro per dag, alles inbegrepen. Het ontbijt wordt op de kamer geserveerd omdat er rekening wordt gehouden met het ritme van de bewoners. De directrice licht toe: “Er zijn nu eenmaal vroege vogels en mensen die liever wat uitslapen”. Dat klinkt als muziek in de oren van Axel: “Wat het ontbijt betreft, ik ben type 2”, lacht hij.

Axel maakt kennis met de 88-jarige Georges, een gewezen Sabena piloot, die nog maar twee maanden in Belle Epoque woont. Ondanks alle luxe mist hij zijn vrouw die hem na 25 jaar huwelijk verliet voor een rijke Amerikaan. Hij heeft duidelijk nog veel hartzeer van de breuk met haar. Zijn valies staat klaar want zodra hij kan, wil hij naar Amerika om haar terug te zien. Ook Axel gaat hij missen, waarna Axel hem een belofte doet.

De directrice brengt Axel naar de gesloten afdeling waar ouderen verblijven die kampen met dementie. Stefaan brengt elke dag een bezoek aan zijn demente moeder die al een paar maanden in Belle Epoque verblijft: “Elke glimlach die we haar kunnen geven, is belangrijk. En ik vermoed dat zij glimlacht omdat ze tevreden is.”

Axel ontmoet er ook het koppel Boxy, ze zijn bijna 70 jaar getrouwd. De heer Boxy (97) is de zoon van de oprichter van de Kredietbank, het huidige KBC. Wanneer Axel polst of hij van Antwerpen is, is de verontwaardiging enorm: “Kortrijk alstublieft! Dat is het grootste affront dat ze mij kunnen aandoen, is denken dat ik van Antwerpen ben! Dat zijn allemaal dikke koppen!” Ze hebben elkaar in 1945 leren kennen, op het bal van de Bevrijding, en zijn na al die tijd nog steeds gelukkig samen. “De vlam is eruit, maar de liefde bestaat nog.”

Na vijf dagen blikt Axel terug: “Ik kan niet ontkennen dat ik heb genoten van de luxe, maar het zijn de mensen die ik me het meest zal herinneren, zonder enige twijfel. Wat je hebt met luxe, dat is dat je dat snel gewoon wordt, maar de eenzaamheid doorbreken, dat maakt de highlight van hun dag. En dat is voor iedereen hetzelfde, arm of rijk.”

