“Let the games begin!”: nieuwe jury van Belgium’s Got Talent wordt overladen door talent

Het grootste free podium van het land gaat weer open! Nu vrijdag 3 september om 20u35 start het nieuwe seizoen van Belgium’s Got Talent bij VTM. En dat belooft een feest te worden: het auditiepodium werd dit keer opgebouwd in de grootste studio’s van ons land en de acts worden beoordeeld door een gloednieuwe jury. Ancien An Lemmens krijgt versterking van muzikale duizendpoot Bart Peeters, talent spotter Davy Parmentier en actrice Ruth Beeckmans. Wie wint Belgium’s Got Talent en gaat naar huis met 50.000 euro?

Niet alleen de kandidaten staan te popelen om hun talent te etaleren, ook de juryleden zijn er na een spectaculaire entree helemaal klaar voor. “Het afgelopen jaar is gebleken hoe levensbelangrijk entertainment is. Het heeft heel lang niet gemogen maar nu mag het terug”, vertelt Bart. En ook Ruth is razend enthousiast: “Ik ben heel benieuwd of mensen tijdens corona misschien nieuwe talenten bij zichzelf hebben ontdekt. Ik verwacht er echt heel veel van. Let the games begin!”

Elke act heeft minstens drie ‘ja’s’ nodig om door te gaan naar de shows. Net zoals vorig seizoen krijgt de kijker één Golden Buzzer per auditieaflevering, waarmee ze vanuit hun woonkamer hun favoriete acts rechtstreeks naar de shows katapulteren. Daarnaast beschikken ook de vier juryleden en presentatoren Koen Wauters en Laura Tesoro elk over één Golden Buzzer die ze eenmalig kunnen gebruiken tijdens de audities.

De 11-jarige Lotte bijt de spits af en zet met haar basgitaar de zaal meteen in vuur en vlam. Charles Le Riche zorgt met zijn act voor een bizarre komische noot, An moet zich inhouden om te swingen na een aanstekelijke choreo en Ruth pinkt een traantje weg bij het emotionele en persoonlijke verhaal over drugsmisbruik van Krix. “Ik ben heel erg aangedaan door dit verhaal, dit komt echt binnen”, vertelt ze. Tot slot waagt jurylid Davy zich op het podium aan de ‘lollipop-pole’ na een demonstratie van vriendinnen Chloe en Lisa. “Ik weet niet of ik per se mijn baas aan een paal wil zien hangen”, lacht presentator Koen Wauters.

Bekijk hier de preview:

Deze acts wagen nu vrijdag 3 september hun kans:

Lotte (11 jaar, Bree). Deze rock-chick speelt de zaal helemaal plat met haar basgitaar.

Jodie en Laura (22 jaar, Lierde). Deze dansvriendinnen showen hun explosieve TokTok-dansstijl. Samen hebben ze meer dan 250.000 volgers.

Angels in Motion (33 en 40 jaar, Gent en Brussel). Violistes Anna en Marina willen klassieke muziek in een nieuw jasje steken. Ook Amine is erbij en speelt op een zelfgemaakt slaginstrument uit gerecycleerd materiaal.

6IIXTEAM (15-19 jaar, Brussel). Deze danscrew mengt verschillende Afrikaanse dansstijlen door elkaar en dat is ook wat ze willen: meer aandacht vragen voor Afrikaanse dans.

Jonas (17 jaar, Liedekerke). Deze goochelaar met torenhoge ambities wil de eerste goochelaar zijn die Belgium’s Got Talent wint.

Paaldanshuisje (28 en 34 jaar, Oostakker). Vriendinnen Chloe en Lisa leerden elkaar kennen aan de paal en brengen een lollipop-pole act.

Krix en Sash (27 en 28 jaar, Koningshooikt en Itegem). Dit Vlaams hiphop-duo brengt het zelfgeschreven nummer ‘Het spijt me’. Daarmee wil Krix sorry zeggen tegen zijn ouders voor alle problemen die hij door zijn drugsmisbruik heeft veroorzaakt.

Happy Gym (8-11 jaar, Gent). Deze ritmische meisjesgroep brengt een spannend verhaal over een gevecht tussen engeltjes en duiveltjes.

Charles Le Riche (29 jaar, Gent). Charles brengt een Middelnederlands gedicht begeleid door Middeleeuwse dans.

Diluna Productions (12 - 18 jaar, Kapellen). Het dansensemble pakt uit met tonnen energie en katapulteert het publiek terug naar de disco-seventies.

