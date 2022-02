Leidt de Griekse kennis van gastspeurder Ann Tuts tot een doorbraak in The Masked Singer?

Wie zijn Papegaai, Robots, Miss Poes, Schorpioen, Flamme Fatale, Ridder, Konijn en IJskoning echt? Eén ding is zeker: het is niet Ann Tuts. De actrice zetelt komende vrijdag in de vijfde show van The Masked Singer naast speurders Julie Van den Steen, Kevin Janssens en Andy Peelman. “Ik heb vorig jaar gekeken en mee geraden”, aldus Ann. “Ik vond het heel tof en wilde wel eens zien hoe het er achter de schermen aan toegaat. Ik denk dat ik een heel goed oog heb voor hoe mensen zich bewegen en stemmen goed kan herkennen. Als er iemand van De Kampioenen bij is, herken ik die direct.” Als extra speurder laat Ann meteen een nieuwe wind door The Masked Singer waaien. Haar kennis van het Grieks lijkt daarbij handig van pas te komen.

Vlak voor de performance van Robots springt één tip Ann in het oog. Een Griekse uitspraak op een spiegel. “Dat wil zeggen ‘ken uzelf’. Ik heb Griekse gedaan hé”, klinkt het, waarna Ann meteen een nieuwe theorie afsteekt. De verbazing bij de collega-speurders is groot. “Wat hebben wij hier wekenlang zitten doen? Bel gewoon Ann Tuts!”, besluit Andy. Zorgt Ann hiermee voor een doorbraak?

Alle 8 Masked Singers proberen hun identiteit deze week te verstoppen in 4 duels. Konijn charmeert met een hartstochtelijke Valentijns-ballade en Miss Poes probeert het hart van Kevin Janssens helemaal op hol te doen slaan. Terwijl Papegaai en Ridder de sfeer er stevig in houden, zorgt Flamme Fatale letterlijk voor vonken en vuur op het podium. En Schorpioen, die richt haar stekel deze keer naar IJskoning. Bij de speurders is de verwarring helemaal compleet…

Bekijk de preview hier:

Deze duels worden uitgevochten in show 5 van The Masked Singer:

Miss Poes met My Head & My Heart van Ava Max vs Robots met New York van Alicia Keys

Papegaai met Drag Me Down van One Direction vs Flamme Fatale met Firestone van Kygo

Schorpioen met Oops I Did It Again van Britney Spears vs IJskoning met Someone To You van Banners

Konijn met If I Ain’t Got You van Alicia Keys vs Ridder met Dance Again van Jennifer Lopez

