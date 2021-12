Leen Dendievel verdenkt Niels Albert ervan naar de antiekmarkt te gaan “voor een hotdog of zo”

In de aflevering van woensdag 8 december om 20u40 bij VTM slaan Jacques Vermeire en Axel Daeseleire hun slag in Tongeren, de oudste stad van België maar ze pikken eerst Leen Dendievel en Niels Albert op. De zoektocht van beide duo’s start op de grootste brocante- en antiekmarkt van het land. Jacques en Niels tasten al snel diep in de buidel voor een lot van 50 potloodtekeningen en drie kaders voor een totaalbedrag van maar liefst 555 euro.

Niels stelt voor om een wielrennerstactiek te hanteren: “Als we hen tegenkomen, dan hebben we nog niks, hé? We doen net als de coureurs: “‘t Is onze dag niet!”” Jacques speelt het spel mee. Maar wanneer de duo’s elkaar kruisen op de markt, valt Leen vooral iets anders op: “Ik heb de indruk dat Niels niet teveel in de pap te brokken heeft, hij loopt er wat voor spek en bonen bij. Ik denk dat hij eerder naar de rommelmarkt komt voor een hotdog of zo.”

Bekijk de preview hier:

Niels en Jacques verleggen hun jachtterrein naar de vele antiekshops in de buurt. Ze vinden er onder meer een antiek speelgoedkeukentje uit de jaren ‘50 met alles erop en eraan. De prijs bedraagt 200 euro. “Oei, en ik heb nog maar 75 euro!” klinkt het leep bij Jacques. Zal hij de verkoper kunnen overhalen om zwaar onder de prijs te verkopen?

In hun ateliers geven Noortje en Ansje de buit van beide duo’s een opknapbeurt en dan volgt de veiling met het verdict. De schattenjacht in Tongeren was boeiend, maar wat levert hij op? Dat is de vraag…

Eenmaal Andermaal op woensdag 8 december om 20u40 bij VTM en ook op VTM GO.