Laura Tesoro presenteert spectaculaire nieuwe talentenshow Starstruck bij VTM

Prepare to be starstruck! Van Beyoncé tot Amy Winehouse, Justin Bieber en Harry Styles. Kijkers kunnen deze wereldberoemde sterren binnenkort allemaal aan het werk zien bij VTM. Of toch hun ‘dubbelgangers’, want in de gloednieuwe talentenshow Starstruck transformeren deelnemers in ‘s werelds grootste muziekiconen om op het grote podium te schitteren en verschillende wereldhits te brengen. Welk showbeest maakt indruk met zijn stem, looks en moves? En wie kan zijn favoriete idool het meest geloofwaardig neerzetten? Zangtalent en muziekliefhebber Laura Tesoro wordt de host van dit splinternieuwe programma.

Laura Tesoro: “Starstruck wordt een geweldige show met alles erop en eraan. Het gaat over passie voor muziek, dus ik ga me daar heel erg thuis voelen. Het wordt ook de eerste, grote shiny floor show die ik alleen mag presenteren. Dat ik dat vertrouwen krijg, is onbeschrijfelijk. Ik heb er waanzinnig veel zin in!”

VTM haalt het iconische format Starstruck uit de UK naar ons land om een eigen versie van de tv-hit te maken. Elke aflevering worden er vier wereldberoemde artiesten neergezet door telkens drie kandidaten. Maar voor de performers het podium opstappen om als trio één wereldhit te brengen, worden ze volledig getransformeerd in hun meest geliefde muziekidool. Vervolgens moeten ze al hun inlevingsvermogen bovenhalen, want het volledige plaatje moet kloppen. Van de stem tot de looks en de typische gedragingen van die artiest. Na de optredens beslist een panel van vier experts welke vier artiesten het tegen elkaar moeten opnemen in de sing-off. Slechts twee van hen stoten door naar de grote finaleweek waarbij ze nog één keer in de huid van hun grote idool kruipen.

De opnames van Starstruck zijn momenteel volop aan de gang. Wie de experts worden van de Vlaamse versie van Starstruck en wanneer het programma bij VTM te zien zal zijn, wordt later bekendgemaakt.

