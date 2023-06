Laura Tesoro, Nora Gharib en Julie Van den Steen openen de jacht op voortvluchtige BV’s in Het Jachtseizoen

Girlpower in het nieuwe seizoen van Het Jachtseizoen bij VTM! Ervaren jager Laura Tesoro neemt stoere dames Nora Gharib en Julie Van den Steen binnenkort mee in een spannend en zenuwslopend kat-en-muisspel. Gekleed in oranje overalls ontsnappen acht BV-duo’s uit hun cel om zich te ontpoppen tot sluwe boeven. Vier uur lang proberen ze uit de handen te blijven van Laura, Nora en Julie. Zijn de voortvluchtige BV’s de jagers te slim af? Of worden ze bikkelhard bij de kraag gevat? De opnames voor het nieuwe seizoen gingen zopas van start.

Laura Tesoro: “Vorig seizoen slaagden we erin heel wat boeven te vangen, dus ik ben benieuwd wie we dit jaar in de boeien kunnen slaan. Ondertussen ken ik het spel, weet ik wat de valkuilen zijn en ben ik er dus meer dan ooit klaar voor! Mijn ultieme doel is vooruitdenken en de boeven een stapje voor proberen te zijn.”

​Nora Gharib vult aan: “Ik hou van avontuur en vind het ongelooflijk spannend! Laura heeft ons al goed voorbereid op de sluwe trucjes die de boeven kunnen bovenhalen. Een speedboot, helikopter, politiecombi… We kunnen maar beter op alles voorbereid zijn!”

​Julie Van den Steen: “Girlpower? We zullen hen eens laten zien wat dat is! Alle drie houden we van competitie en beschikken we over een gezonde winnaarsmentaliteit. We gaan ons dus absoluut niet laten doen. Ik wil elk duo bij de kraag vatten!”

In Het Jachtseizoen ontsnapt elke week een bekend duo uit een cel ergens in Vlaanderen. Na hun ontsnapping krijgen de sluwe vossen 20 minuten voorsprong. Nadien verklaren jagers Laura, Nora en Julie de jacht voor geopend. Ze beschikken over een hightech busje en een GPS-tracker die om de 10 minuten de locatie van de boeven doorseint. De voortvluchtige BV-duo’s daarentegen mogen slechts één hulpmiddel op voorhand regelen, verder krijgen ze niets. Geen gsm, geen geld en ook geen medelijden. Ze mogen niet langer dan 20 minuten in hetzelfde voertuig zitten, kunnen enkel in openbare gebouwen schuilen en hun feloranje overalls moeten ze ten allen tijde aanhouden. Een stevige portie geluk, een serieuze dosis creativiteit en alle hulp van toevallige voorbijgangers zijn dus meer dan welkom.

De opnames van ‘Het Jachtseizoen’ zijn zopas gestart. Wanneer het nieuwe seizoen bij VTM te zien zal zijn, wordt later bekendgemaakt.

