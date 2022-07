Laura Tesoro, Jamie-Lee Six en Maarten Cop openen de jacht op voortvluchtige BV’s in het nieuwe VTM-programma ‘Jachtseizoen’

De komende maanden maken BV’s in oranje overalls Vlaanderen onveilig. Ze zijn op de vlucht voor drie genadeloze jagers in het gloednieuwe VTM-programma ‘Jachtseizoen’. In een Vlaamse remake van de Nederlandse YouTube-hit ‘Het Jachtseizoen’ ontsnapt in iedere aflevering een nieuw BV-duo uit een cel ergens in Vlaanderen. Tijdens een zenuwslopend maar entertainend kat-en muisspel moeten ze vier uur uit de handen van vaste jagers Laura Tesoro, Jamie-Lee Six en Maarten Cop zien te blijven.

De twee bekende boeven krijgen na hun ontsnapping 20 minuten voorsprong, daarna zetten jagers Laura, Jamie-Lee en Maarten de achtervolging genadeloos in. De jagers beschikken over een minivan en een GPS-tracker stuurt om de 10 minuten de locatiegegevens van de boeven door. De bekende vluchters mogen op voorhand twee liften regelen, maar krijgen verder niets: geen gsm, geen geld, geen hulpmiddelen en al zeker geen medelijden. Ze mogen niet langer dan 20 minuten in hetzelfde voertuig zitten, kunnen enkel in openbare gebouwen schuilen én de feloranje overall die ze aankrijgen mogen ze niet uittrekken. Alle hulp van toevallige voorbijgangers is dus meer dan welkom. Kunnen de boeven succesvol ontsnappen? Of worden ze meedogenloos bij de kraag gegrepen door de jagers?

Laura Tesoro: “Zo ongelofelijk spannend dit! Ik hou wel van een beetje competitie en ons doel is uiteraard om geen enkele BV te laten ontsnappen. Jamie-Lee bewees in De Verraders al dat ze weet hoe ze een spel moet spelen en Maarten zijn freerunning-skills zijn ook een grote surplus voor ons team, dus ik heb er het volste vertrouwen in dat we de jacht gaan winnen!”. Jamie-Lee vult aan: “Ik wil echt geen enkele BV op vrije voeten laten rondlopen. Ik wil ze allemaal vangen. Ik heb in mijn hoofd al duizend opsporingstechnieken bedacht. Dus kom maar op, boeven!”. Maarten Cop: “Ik ben benieuwd welke tactieken en trucjes de BV’s zullen bovenhalen. Wie weet vluchten ze wel weg in een helikopter of met een zotte speedboot. Dan gaan we het toch wel moeilijk krijgen (lacht).”

De opnames van ‘Jachtseizoen’ zijn recent gestart. Het programma zal dit najaar bij VTM te zien zijn.

