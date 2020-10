Laura Tesoro en Niels Albert steken Fatima een hart onder de riem

Vorige week overleefden Niels Albert, Sean Dhondt, Julie Van den Steen, Bart Kaëll en Laura Tesoro hun eerste nachtshift. Morgen, woensdag 7 oktober om 20.35, draaien ze mee tijdens de late shifts. Niels laat zich meeslepen door het verhaal van Fatima. De wonde aan haar been wil maar niet genezen en de moed zakt haar in de schoenen. "Op dat moment besefte ik: je moet die verhalen kunnen plaatsen en dat vind ik heel moeilijk", vertelt Niels. Hij wil Fatima opfleuren met een gepast cadeautje: een bloemetje. En hij heeft nog een verrassing voor haar in petto want hij neemt Laura mee om Fatima een hart onder de riem te gaan steken. “Ik kijk altijd naar jou op tv, het maakt niet uit in welk programma”, vertelt Fatima.

Voor Sean is deze shift dubbel zo spannend want hij staat vandaag in een nieuwe leefgroep. De kinderen zetten hem stevig aan het werk en Sean weet vooral de 11-jarige Stan te imponeren met zijn kleurrijke tatoeages. Wanneer Stan plots hoge koorts krijgt willen begeleidster Nathalie en Sean uitsluiten of het om corona gaat. Maar daar staat Stan niet voor te springen: "Ik vond dat één van de moeilijkste momenten. Stan werd heel angstig en ik voelde mezelf ook hulpeloos. Je kan niet zeggen: 't is goed, manneke, we gaan geen test doen. Want het is voor zijn eigen gezondheid dat het misschien wel moest gebeuren."

Bart gaat op zijn afdeling mee met Frederik van het wondzorgteam. Op de dienst geriatrie maakt Laura kennis met Marcel, die sinds lang voor het eerst zijn eigen stem terug hoort en opnieuw leert slikken. Julie mag op het einde van haar shift de gynaecoloog assisteren.

De afleveringen van Een Echte Job zijn ook te (her)bekijken op VTM GO .