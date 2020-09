Laura Tesoro, Bart Kaëll, Sean Dhondt, Julie Van den Steen en Niels Albert worden klaargestoomd voor hun eerste stappen in de zorg

Vanaf morgen, woensdag 2 september om 20.35, zetten Laura Tesoro, Bart Kaëll, Sean Dhondt, Julie Van den Steen en Niels Albert hun leven voor even ‘on hold’ en ruilen ze de spotlights in voor een job als verpleegkundige. Acht weken lang is elke woensdag te zien hoe ze drie weken intensief meedraaien op een afdeling in het UZ Gent en in het revalidatiecentrum Pulderbos om te leren, te ervaren en vooral om patiënten te verzorgen tijdens alle mogelijke shiften. En starten doen ze in de eerste aflevering bij het begin: een opleiding.

Begeleider Dieter van de Arteveldehogeschool in Gent, neemt de vijf toekomstige zorgverleners mee doorheen een stoomcursus verpleegkunde van twee dagen. Van ogenschijnlijke simpele opdrachten zoals het opmaken van een bed terwijl de patiënt er nog in ligt, tot reanimeren, spuitjes zetten en wonden verzorgen. Daarmee gaat er een totaal nieuwe wereld open voor de vijf bekende Vlamingen en wordt er tussendoor ook heel wat gelachen terwijl ze meer leren over het vak, elkaar én over zichzelf. “Weet je wat mijn probleem is, als ik ongemakkelijk ben en op momenten dat het niet mag, dan begin ik te lachen. Ik heb dat op begrafenissen, als ik ruzie heb en ik had dat tijdens de les toen we uitleg kregen over het wassen van patiënten. Dat wordt echt een probleem”, zegt Julie al lachend.

Hoewel de vijf Bekende Vlamingen zich duidelijk amuseren - tot lichte ergernis van lesgever Dieter - is het plots bittere ernst wanneer het woord examen valt. Wie niet slaagt, mag geen stage lopen: “Toen er van een examen gesproken werd, werd het ineens ‘the real deal’. We gaan straks echt stage moeten lopen en het is belangrijk om die dingen te kunnen voor we aan het bed van een echte patiënt gaan staan”, vertelt Laura. En ook de grote hoeveelheid theorie waarmee ze overspoeld worden, zorgt voor de nodige twijfels: “Waar ik het soms moeilijk mee heb, is heel veel leerstof tegelijkertijd krijgen. Je moet super geconcentreerd zijn”, vertelt Bart. “Je moet handelingen blijven uitvoeren terwijl de patiënt vragen stelt. Je kan niet even stoppen en je moet informatie kunnen geven over wat je aan het doen bent”, vult Sean aan.

Wanneer de lessen er na twee dagen opzitten, is het tijd voor het examen en daar bereiden ze zich allemaal anders op voor: hoewel Laura een nachtje doorblokt, oefent Bart zijn injectietechniek op een kiwi en is Niels vooral het hands-on type. ”Voor mij is het meer het doen in plaats van het studeren. Ik heb al zo vaak voor stresssituaties gestaan, dat ik echt wel heel rustig kan blijven”, vertelt Niels.

Tijdens het eindexamen krijgt elke student te maken met Mireille, een pop die bestuurd wordt vanuit een regiekamer door de examinator en die hun stressbestendigheid en skills stevig beproeft. Hoe brengen ze het er vanaf tijdens hun opleiding en het examen? En hoe reageren ze als ze te weten komen op welke afdeling ze mogen meedraaien voor hun stagetraject?