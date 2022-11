‘Latem Leven’: meeleven met de bijzondere inwoners van Sint-Martens-Latem, waar het altijd net iets meer én anders mag zijn

Binnenkort opent VTM 2 opnieuw de deuren van enkele optrekjes in het idyllische Sint-Martens-Latem. ‘Latem Leven’ neemt de kijker mee in en het doen en laten van enkele inwoners van het piepkleine, kunstminnende en gefortuneerde dorpje aan de oevers van de Leie. Een tiental bijzondere mensen die in het kunstenaarsdorp wonen of werken geven een inkijk in het excentrieke en inspirerende, maar eveneens plezante, vrije en volkse leven in Latem.

Van de flamboyante esthetisch arts Daniel Dimovski, tot de kunstzinnige natuurmens Auguste Boxy en de charismatische hondentrimster Jothi Impanis. De mensen in ‘Latem Leven’ hebben uiteenlopende bezigheden, dromen, passies en verlangens, maar hebben ook heel wat gemeen: ze hebben een aanstekelijke joie de vivre, zijn vrij van geest, halen meer uit het leven dan erin zit én ze hebben hun hart verloren aan het feeërieke Sint-Martens-Latem. In het pittoreske dorp - dat in de vorige eeuw naam en faam verwierf door een commune van gerenommeerde kunstenaars - mag het dan ook altijd net iets meer én anders zijn.

