Lady Trucker Ulrycke gaat tekeer met een hamer

Morgen, dinsdag 27 oktober om 21.40, rijden de Lady Truckers voor de laatste keer uit dit seizoen. De vorige aflevering van Lady Truckers haalde inmiddels meer dan een half miljoen kijkers: 294.000 voor de aflevering op dinsdag en nog eens 207.000 voor de herhalingen (live+uitgesteld).

Ulrycke rijdt vandaag met haar blauwe truck en die brengt haar geen geluk. Als ze achteruit in een te kleine kaai moet rijden om te lossen, botst ze met haar achterklep tegen de muur. Al vloekend en gewapend met een hamer probeert ze de schade te herstellen. Na haar shift gaat ze kijken naar haar nieuwe rode truck. De chauffeur van die truck is niet de minste: haar vader. “Het mooiste is dat ik die truck aan hem kan geven. Hij heeft het nooit gedurfd om zelfstandige te worden. Ik zet er wel nog op: drive save daddy, I need you by my side!”

Specialiste Tinne laat weer zien dat ze echt met alles kan rijden. Vandaag moet ze een grote graafkraan vervoeren, die ze zelf op haar aanhangwagen rijdt: “Zo’n kraan is speelgoed voor grote mensen hé”. Als ze later honderden meters achteruit moet rijden op een kronkelweg, laat ze zien dat ze haar truck kent als haar broekzak.

Daisy moet haar chemische tank laten checken en uitkuisen. Er mag niets achterblijven als er nadien een ander chemisch product in moet. En die check doet ze helemaal zelf. Gewapend met een klimharnas kruipt ze op haar tank om alles te controleren. “Ik ben daar zeer grondig in. Je wil ook geen fruitsap in je chocomelk he!”

De aflevering van Lady Truckers is ook te (her)bekijken op VTM GO .