Lady Bouwer Gitte: “De toiletten op de werf zijn écht degoutant!”

Na het succes van Lady Truckers vult VTM 2 vanaf morgen, dinsdag 4 mei om 21.40, het scherm met Lady Bouwers als opvallende nieuwe opvolger. Daarin trekken straffe vrouwen erop uit met de camionette om hun handen uit de mouwen te steken in ‘den bouw’. Junior en elektricien Gitte (22, Deurne) is samen met ervaren collega Nick op weg naar een herenhuis in renovatie waar ze de komende weken de volledige elektrische installatie aanpakken. Op de planning vandaag: sleuven kappen. En veel! “Mijn haar zit echt vol steentjes en stof als ik thuiskom”, vertelt Gitte. En als vrouw stoot ze op nog een bijkomstig probleempje op de werf: “De toiletten zijn hier écht wel degoutant! Dat is een probleem, zeker voor vrouwen. Iedereen kan die gebruiken want er zit geen slot op.”

In Limburg pikt Jolien (29, Lommel) haar vriendin én baas Claudia (28, Leopoldsburg) op. Het duo mag een toekomstige beauty bar van steentapijt voorzien. Claudia begon op haar achttiende al met haar eigen zaak en daar heeft ze hard voor moeten knokken in een mannenwereld: “Deze zaak is mijn kindje, ik ben helemaal alleen gestart. Ik kwam net van school en ben die uitdaging aangegaan. In het begin werd ik letterlijk uitgelachen. Zelfs mijn eigen moeder zei: waar begin jij nu aan?”, vertelt Claudia.

Bekijk hier de preview uit de aflevering:

Ook loodgieter Rachel (31, Antwerpen) en metser Marleen (48, Dessel) starten in de vroegte aan hun werkdag. De werf van Marleen is een blok sociale woningen waar ze drie verdiepingen metst met oog voor detail, want foutjes verdraagt ze niet. Al is er tussendoor ook tijd voor pauze en ontspanning en dan halen de collega’s van Marleen graag grapjes met haar uit…

