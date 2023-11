Laatste tickets voor de halve finale worden uitgedeeld in The Voice Kids

De afgelopen weken hebben coaches Pommelien Thijs, Metejoor, Laura Tesoro en Coely hun teams zorgvuldig samengesteld. Nu vrijdag 10 november is het tijd om de laatste knopen door te hakken in The Voice Kids. Tijdens de derde en laatste knockoutronde zetten de jonge talenten dan ook alles op alles om een felbegeerd plekje in de halve finale te veroveren. Wie overtuigt de coaches het meest met hun unieke stem, podiumpresence en inleving? De lat wordt steeds hoger gelegd, zo ook in team Pommelien. Storytellers Lise (14, uit Antwerpen), Diene (14, uit Oost-Vlaanderen) en Senta (14, uit Oost-Vlaanderen) bijten vrijdag de spits af. “Tijdens de blinds hebben ze getoond hoe hard ze zichzelf kunnen verliezen in hun nummers en een verhaal kunnen vertellen”, vertelt Pommelien. Lise brengt ‘Snap’ van Rosa Linn, Senta steekt de hit ‘Blinding Lights’ van The Weeknd in een nieuw jasje en Diene laat haar stem horen met ‘Figures’ van Jessie Reyez. De meisjes tonen dat ze vocaal aan elkaar gewaagd zijn, maar wie steekt het ticketje voor de halve finale op zak?

Bekijk hier de preview uit de aflevering:

Ook deze Knockouts komen aan bod:

Knockout Team Metejoor:

Abigail (14, uit Oost-Vlaanderen) pakt uit met ‘Therapie’ van Zoë Tauran.

Marieke (14, uit Antwerpen) krijgt iedereen stil met ‘Door De Wind’ in de versie van Stef Bos.

Binke (14, Vlaams-Brabant) smijt zich volledig met ‘Je Suis La’ van CAMILLE.

Knockout Team Pommelien:

Louise (13, uit Vlaams-Brabant) verrast met ‘Your Heart Is As Black As Night’ van Beth Hart & Joe Bonamassa.

Alpha (10, uit Limburg) bouwt een feestje op het podium met ‘Because Of You’ van Gustaph.

Dominika (10, uit Oost-Vlaanderen) raakt een gevoelige snaar met ‘My All’ van Mariah Carey.

Knockout Team Metejoor:

Maud (14, uit Henegouwen) steekt ‘Cossement’ van Beyoncé in een verrassend nieuw jasje.

Sofian (14, uit Oost-Vlaanderen) haalt alles uit de kast met ‘In The Stars’ van Benson Boone.

Eliisa (14, uit Antwerpen) stapt op het podium met ‘Daylight’ van David Kushner.

Knockout Team Laura:

Sipho (14, uit Oost-Vlaanderen) laat zijn klok van een stem horen met ‘One Last Time’ van Ariana Grande.

Yanaika (13, uit Limburg) brengt de hit ‘Symphony’ van Clean Bandit ft. Zara Larsson.

Victoria (11, uit Antwerpen) laat zich van een andere kant zien met ‘Faded’ van Alan Walker.

Knockout Team Coely:

Felix (14, uit Antwerpen) zoekt de hoge noten op met ‘There’s Nothing Holdin’ Me Back’ van Shawn Mendes.

Aurora (12, uit Oost-Vlaanderen) brengt de zomervibes naar het podium met ‘Voglio Ballare Con Te’ van Baby K (ft. Andrés Dvicio).

Disha (11, uit West-Vlaanderen) laat haar powerstem horen met ‘Thinking Out Loud’ van Ed Sheeran.

