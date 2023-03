Laatste rechte lijn richting The Big Bang wordt ingezet in The Masked Singer

Met wekelijks meer dan 1,9 miljoen kijkers en een vette 65% marktaandeel* is The Masked Singer op kruissnelheid. In elke groep zijn nu 2 Masked Singers ontmaskerd. De overige 10 deelnemers zetten vanaf nu de laatste rechte lijn in richting The Big Bang, waarin alleen een plek is weggelegd voor de 8 strafste Masked Singers. Dat grote moment op vrijdag 17 maart wil níemand missen. Nu vrijdag gaan de 5 overgebleven Singers uit de eerste groep die ultieme strijd aan met elkaar. Champignon, Soaperstar, Leeuw, Mummie of Raaf: wie ontsnapt vlak voor The Big Bang niet aan een ontmaskering?

In show 5 komt host Jens Dendoncker opnieuw met een twist op de proppen. “Dit wordt de laatste ontmaskering in deze groep vóór The Big Bang”, klinkt het. “Dus doen we de dingen vanavond een klein beetje anders dan anders. We zingen niet meer in duels, iedereen gaat gewoon zijn of haar eigen gangetje. Maar… na het laatste optreden wordt het wel héél spannend. De Masked Singers mogen dan zélf één iemand doorsturen naar The Big Bang. De 4 anderen gaan in 2 face-offs de strijd beslechten en pas daarna weten we wie vanavond wordt ontmaskerd.”

Wie gekozen wordt door zijn collega’s gaat dus een ontspannen show tegemoet. Voor de anderen wordt het bittere ernst, want zij zullen een tweede keer moeten performen en wel in duet met elkaar. En dat allemaal met maar één doel: ook deze week hun ware identiteit nog verborgen houden voor kijkend Vlaanderen en voor het speurdersteam. Aan de desk krijgen Kevin Janssens, Tine Embrechts en Andy Peelman versterking van een ravissante jongedame. Wie o wie sluit deze week aan als mystery speurder en kan dus van het lijstje met verdachten geschrapt worden? Feit is dat het speurdersteam deze week niemand meer kan redden. Aan het einde van de show bepaalt enkel en alleen het publiek in de studio wie onverbiddelijk wordt ontmaskerd…

Met deze songs hopen de Masked Singers vrijdag de face-off te vermijden:

Champignon: Livin’ La Vida Loca van Ricky Martin

​Leeuw: Take Me To Church van Hozier

​Mummie: I Love Rock ‘n Roll van Joan Jett

​Soaperstar: Happier Than Ever van Billie Eilish

​Raaf: Queen Of The Night van Whitney Houston

