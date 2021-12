Kürt Rogiers presenteert spectaculaire knikkershow Marble Mania bij VTM

Binnenkort waait de Nederlandse knikkersensatie Marble Mania over naar Vlaanderen. VTM maakt een eigen versie van de tv-hit en niemand minder dan Kürt Rogiers zal de show presenteren. Dat nieuws was zonet te zien in de slotaflevering van ‘K3, een nieuw begin’. Want ook Hanne, Marthe en Julia nemen in één van de afleveringen deel aan het programma. De VTM-kijkers zagen in ‘K3, een nieuw begin’ hoe de K3’tjes tijdens de opnames in Nederland warm verwelkomd werden door Kürt, die ze zo voor het eerst terugzagen sinds de grote finale van K2 zoekt K3.

Bekijk de beelden uit ‘K3, een nieuw begin’ hier:

‘Marble Mania’ is een leuke spelshow voor het hele gezin, vol spanning en sensatie en vooral vol knikkerplezier. Elke week nemen drie bekende Vlamingen het tegen elkaar op op de mooiste knikkerbanen, in zenuwslopende rondes van mini-bowlen tot penaltyschieten, geluksraces en de uiteindelijke grote finale.

Kurt Rogiers, host van ‘Marble Mania’, licht toe: “De Nederlandse tv-show ‘Marble Mania’ was in Nederland een echte hit en bracht knikkeren weer helemaal terug. De knikkerhype laten we nu ook overwaaien naar ons land met deze bijzonder plezante show voor het hele gezin, waarin ook de K3’tjes het tegen elkaar opnemen. Het was een fantastische opnamedag met hen en een fijn weerzien sinds K2 zoekt K3! Ik kijk er erg naar uit om me samen met mijn dochters in de zetel te nestelen en elke week mee te leven met de prachtige knikkerbanen en te genieten van de zenuwslopende races van de BV’s.”

De opnames van Marble Mania zijn inmiddels achter de rug. Wanneer de show bij VTM te zien zal zijn, wordt later bekendgemaakt.

