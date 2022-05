Kürt Rogiers maakt een gewaagde belofte in ‘I Can See Your Voice’

Goede vrienden Hannelore en Stijn bepalen op zaterdag 7 mei welke performer een duet mag zingen met Belle Perez in ‘I Can See Your Voice’. Samen met hen proberen Ingeborg Sergeant, Kamal Kharmach, Kürt Rogiers en Vincent Fierens de valse van de echte performers te onderscheiden. Deze week zijn dat: de musical man, de chef, de Vlaamse Ed Sheeran, de showqueen, de personal trainer, de Bulgaarse parel en de garagiste.

Kürt gelooft alvast 100% in de muzikale talenten van de Bulgaarse parel. Straffer nog: hij belooft dat als zij niet kan zingen, hij volgende week als travestiet naar de studio's van Qmusic gaat. Zal hij zijn belofte moeten inlossen…?

Bekijk de preview hier:

Na alle eliminatierondes waarbij zowel goede als slechte zangers werden weggestuurd, beslissen Hannelore en Stijn wie als laatste in duet met Belle Perez het nummer ‘Killing Me Softly’ mag zingen. En dat zorgt er alweer voor dat iedereen met ingehouden adem luistert naar een wondermooie, dan wel een verschrikkelijke performance…

‘I Can See Your Voice’ op zaterdag 7 mei om 20u40 bij VTM en ook op VTM GO .