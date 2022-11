Kürt Rogiers gaat dieper dan diep in nieuwe aflevering Code van Coppens

Een gezellige kinderboerderij, met schattige geitjes en een vrolijke speeltuin. Deze aflevering van de Code van Coppens, op zondag 27 november bij VTM, lijkt een ‘walk in the park’ te worden voor duo’s Kurt Rogiers en Kamal Kharmach en Davy Parmentier en Ruth Beeckmans. Maar uiteraard is niets wat het lijkt in de wereld van de broertjes Coppens. De duo’s krijgen het zwaar te verduren want naast Romeinse marteltechnieken en een overload aan insecten, moeten ze een 360° schommel trotseren om zichzelf als eerste te kunnen bevrijden uit een alweer ingenieuze themakamer.

Voor Kürt is het reeds zijn vierde deelname, maar nooit eerder had hij het zo zwaar en ging hij fysiek zo diep. “Alweer zei ik bij het afrijden van de parking: dit was écht de allerlaatste keer. Maar nu is het menens.” En hoe verging het Davy? Als creatief directeur van VTM kent hij de programma’s van de zender door en door, maar met deze deelname leert hij de Code van Coppens ook ondersteboven en achterstevoren kennen.

In de studio breekt het angstzweet de deelnemers al snel opnieuw uit bij het bekijken van hun escape. Ook Lieven Scheire is weer van de partij voor toelichting bij de experimenten en misschien een klein beetje leedvermaak.

​Wie klaarde de klus het snelst? Je ontdekt het op zondag 27 november om 20.35 bij VTM en op VTM GO.

Liefhebbers van het tv-programma kunnen zich in nu ook zelf, in real life, wagen aan de raadsels van Mathias en Staf in Code van Coppens Unlocked. De broers bedachten twee levensechte escape rooms die nog tot aan het einde van de kerstvakantie te beleven zijn in de Stadsfeestzaal in Antwerpen. Meer info op www.codevancoppens.be .

