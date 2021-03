Kunnen Laura Tesoro en Gers Pardoel na The Voice Kids ook talent spotten in Game of Talents?

Powerliften, opera, daf drum, popping, karate, sport aerobics en freestyle voetbal: dat zijn de zeven talenten die de show stelen in de vijfde aflevering van Game of Talents op donderdag 18 maart om 20.40 bij VTM. Maar welke kandidaat komt welk talent uitvoeren? Aan Aäron (30) uit Dadizele en Nederlander Joram (34) om dat uit te zoeken. Zij worden vakkundig bijgestaan door een groot talent uit eigen land: The Voice Kids-coaches Laura Tesoro en Gers Pardoel. Heeft hun ervaring als coach ook hun neus voor talent aangescherpt?

Als coach in The Voice Kids en host van Belgium's Got Talent mag talent scouten geen probleem zijn voor Laura. "Ik heb al wel wat oefening gehad, maar ik denk dat dit nog iets anders gaat zijn", zegt ze daarover in Game of Talents. "Of er iets is dat ik zelf heel slecht kan? Ik ben niet de beste kok thuis. Ik dacht altijd dat ik dat was, maar ondertussen kookt mijn lief veel beter. Hij heeft me dat heel rechtuit gezegd (lacht). Dus nu kookt hij, dat is dan beslist. Ik maak het goed door de afwas te doen."

Tegenstander Gers is alleszins niet van plan om de overwinning zomaar af te geven. "Ik hou echt van Laura en daarom vind ik het ook leuk om haar af en toe een beetje 'af te zeiken'", waarschuwt hij. De strijd is ingezet en het podium wordt vrijgemaakt voor het allerstrafste verborgen talent uit België en Nederland.