Kriebels voor een B&B-uitbater in het buitenland? Deze drie Vlaamse B&B-uitbaters zoeken de liefde in een nieuw seizoen van ‘B&B Zoekt Lief’

Cupido schoot flink raak in het eerste seizoen van ‘B&B Zoekt Lief’. Zo’n 295.000 kijkers (15,7 % marktaandeel, vva 18-54) zagen bij VTM 2 hoe B&B-eigenaren die als God in Frankrijk leven de grenzeloze liefde vonden. Wacht voor B&B-eigenaren Alicia, Frank en Wim ook het grote liefdesgeluk? Zij leven op de meest idyllische plekken in het buitenland en zetten alles op alles om hun gasten een wondermooi verblijf te bezorgen. Maar, ze missen nog één ding om van hun buitenlands avontuur een echt sprookje te maken: een goed lief. Die partner in crime hopen ze in ‘B&B Zoekt Lief’ te vinden. Welke Vlaamse vrijgezellen durven zich in een buitenlands liefdesavontuur te storten? Zij kunnen zich nu inschrijven via vtm.be

Dit zijn de eerste drie Vlaamse B&B-uitbaters die op zoek gaan naar de liefde in een nieuw seizoen van ‘B&B Zoekt Lief’:

Alicia (26) - Quinta Luz do Sol (Portugal)

Toen Alicia als tiener naar Portugal reisde, werd ze verliefd op het land en besloot ze dat ze er ooit zou wonen. In 2020 was het zover: Alicia verhuisde naar de Algarve en opende de B&B Quinta Luz do Sol. Alicia is een jonge, enthousiaste vrouw die weet wat ze wil. Ze is nu 2 jaar single en helemaal klaar voor een nieuwe liefde. Positieve, ruimdenkende mannen hebben een streepje voor.

Frank (63) - La Forêt de Maronne (Frankrijk)

Na een 25-jarige carrière in de petrochemische industrie, botste Frank tijdens een motorrit door de Franse Alpen op gastenverblijf La Forêt de Maronne. Als B&B-uitbater én hobbykok verwent hij er nu al 15 jaar met veel passie zijn gasten. Hij heeft er alles wat zijn hart begeert. Behalve…een vrouw. Frank is op zoek naar een partner die alles met hem wil delen. Een elegante dame die ook zonder verpinken met hem de bossen intrekt om te kamperen.

Wim (42) – Finca Guillermo (Spanje)

Wim houdt van reizen en toerisme. Na een loopbaan in de voedingssector, zette hij vorig jaar alles op alles voor de opstart van zijn B&B Finca Guillermo in het zonnige Spaanse Murcia. Wim is een harde werker die zijn dromen najaagt. Nu zijn B&B klaar is, is hij ook klaar voor een nieuwe liefde. Daarom is hij op zoek naar een vrouw die van zonnige avonturen houdt en haar schouders mee onder zijn Spaanse droom wil zetten.

